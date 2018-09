El Rojo igualó con Banfield

Con un tiempo para cada uno, Banfield e Independiente quedaron a mano, tras empatar anoche 1 a 1, en un partido disputado en el estadio Florencio Sola y correspondiente a la sexta fecha de la Superliga. Darío Cvitanich, a los 21 minutos del primer tiempo, puso en ventaja al "Taladro", mientras que Emmanuel Gigliotti, a los 17 del complemento, marcó la igualdad para el "Rojo". El elenco de Avellaneda sufrió la expulsión de Pablo Hernández, en apenas 10 minutos de juego, por doble amonestación.

Asimismo, Talleres y Vélez empataron 1 a 1 en el estadio Mario Alberto Kempes. Nahuel Bustos, a los 11 minutos del primer tiempo, convirtió con una volea. Sin embargo, Brian Cufré, a los 12 del segundo, marcó el tanto de la igualdad. A los 20 del primer tiempo Guido Herrera le tapó un penal al "Monito" Vargas.

En tanto, Newell s Old Boys logró su primera victoria al vencer a Lanús por 2 a 0. La "lepra" se impuso con los goles de Víctor Figueroa, a los 45 minutos del primer tiempo, de penal, y Héctor Fértoli, a los 42 del complemento. El "granate" terminó con diez hombres por la expulsión de Marcelo Herrera, a los 38 de la segunda mitad.

Finalmente, a causa de un intenso temporal que se abatía sobre la zona metroplitana de Buenos Aires, el árbitro Pablo Dóvalo decidió suspender a los 26 minutos de la primera etapa el cotejo en el que Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata igualaban en un gol. Antes, Matías Rojas, a los 14 minutos, inauguró el marcador para el conjunto de Florencio Varela, en tanto que Fabián Noguera niveló, a los 20, para el "Pincha".

Partidos del domingo: además de Boca - River (ver nota aparte), jugarán: a las 11, Huracán vs. Tigre (Jorge Baliño, TV TNT Sports) y San Martín de Tucumán vs, Argentinos Juniors (Fernando Echenique, Fox Sports); a las 13.15 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Rosario Central (Fernando Espinoza, Fox Sports) y San Martín de San Juan vs. Atlético Tucumán (Darío Herrera, TNT Sports).