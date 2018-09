Píldoras Políticas

ACE ELECTORAL

A un año de las elecciones en las que se pondrán en juego la Casa Rosada y casi la totalidad de las gobernaciones, es casi seguro que, al igual que en 2017, algunos funcionarios se tomarán licencia o renunciarán para hacer campaña.

Ante esas futuras salidas, la danza de nombres respecto a sus sucesores ya comenzó a sonar.

Uno de los que podría abandonar su cargo sería el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, quien se embarcaría en la competencia por la Gobernación de La Pampa. Como posibles sucesores ya suenan otros dos ex deportistas, curiosamente ambos con pasado en el tenis.

Se trata del actual subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Lobo; y de Gastón Gaudio, que actualmente integra junto a Guillermo Coria y Guillermo Cañas el triunvirato que dirige el equipo argentino de Copa Davis.

Ambos tenistas tienen excelente vínculo con el presidente Mauricio Macri: incluso, el campeón de Roland Garros 2004 ofició como una suerte de intermediario en la firma del memorándum con Qatar, debido a su amistad con el emir del país asiático, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani.



LOUSTEAU EN EL MEDIO

Ministro de Economía. Embajador en Estados Unidos. Diputado nacional. Esos son algunos de los datos que podría poner Martín Lousteau en su currículum. Pero si le faltaba algo, también podría agregar un apartado como "traductor".

El legislador estuvo el pasado miércoles en El Vaticano para participar de un encuentro de trabajo entre el papa Francisco y el cantante líder de U2, Bono, en el que se habló educación, pobreza, desigualdad y medio ambiente y el trabajo de la organización Scholas Occurrentes.

Pese a que el Sumo Pontífice tiene un buen manejo de varios idiomas (además del español, habla fluidamente italiano y puede expresarse en inglés, portugués, alemán, francés y latín), optó por solicitarle a Lousteau que oficie de traductor.

Además de los cargos políticos que ocupó, el líder del espacio Evolución podrá jactarse de haber sido intérprete en la charla entre el Papa y Bono.



AHORA, ES OFICIAL

El senador Miguel Pichetto se enojó mucho cuando, en medio del debate sobre el aborto, un perfil falso de Twitter hacía publicaciones con su nombre. Ahora, el dirigente justicialista finalmente se decidió a crear su cuenta oficial, @MiguelPichetto.

"Hola, esta es mi cuenta oficial de Twitter. Bienvenidos", fue el primer mensaje que tuiteó el jefe del Bloque Justicialista del Senado, que luego subió fotos del acto que encabezó el último jueves en el club El Porvenir.

La creación de esta cuenta no solo tiene que ver con el perfil más alto que viene cultivando Pichetto, enmarcado en su deseo de ser candidato presidencial, sino también con el fastidió que le provocó la cuenta falsa con su nombre.

El enojo fue tal que Pichetto presentó una denuncia penal en la Justicia y un proyecto de ley para sancionar la usurpación de identidad en redes sociales, al tiempo que insistió en citar al Senado a los responsables de Facebook y Google en la Argentina, quienes nunca fueron.



ANIBAL FERNANDEZ

CON CRISTINA Y SOLA

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández dijo estar "convencido" de que la ex presidenta Cristina Kirchner "no va a caer presa" y advirtió que "se va a armar quilombo si eso sucede", mientras que elogió al diputado Felipe Solá como "un buen candidato a la Presidencia". "Estoy convencido que Cristina no va a caer presa. Ahora, qué quilombo se va a armar si eso sucede", señaló Fernández en referencia a las causas judiciales que afectan a la actual senadora nacional y a un posible nuevo pedido de desafuero con detención preventiva por parte del juez Claudio Bonadio.