Las nuevas tendencias de los jóvenes

Allá lejos en el tiempo han quedado los tradicionales e históricos picnic en espacios grandes y convocantes de la ciudad que se hacían en los 80’ y 90’ para celebrar el día del estudiante y la llegada de la Primera. Ni que hablar del inolvidable fogón estudiantil, donde se prendía una antorcha en homenaje a todos los que estudiábamos. Y cómo no recordar también las elecciones de la reina -se elegía a la alumna más bonita- y el mariposón -alumnos disfrazados de mujeres-, donde había mucha rivalidad y competían los ganadores de todas las escuelas. La Sociedad Rural, el Predio de la Flor sobre la ruta 34 o el Club Atlético de Rafaela, en sus últimas ediciones y a veces con un grupo importante de música del país -Los Ratones Paranoicos en 1996, por ejemplo-, eran los escenarios de los encuentros de cada 21 de septiembre.

Ya con la llegada del nuevo milenio, esas costumbres fueron quedando de lado y comenzaron a llegar nuevas tendencias a la hora de celebrar ese día tan especial que tienen los que ‘van a la escuela’. Y si tenemos en cuenta el gran avance y el auge de la tecnología, organizar festejos a través de las redes sociales, como ser facebook, instagram o whatsapp, donde todo el mundo está más en contacto, es la nueva moda.

Las zonas de quintas en el Aero Club o Los Alamos o el Brigadier López siguen siendo una tradición de los estudiantes en estas épocas para juntarse, pero en menor medida. Porque los espacios nuevos que va teniendo la ciudad con el correr de los años, producto de su crecimiento, como el Paseo del Este y la Ciclovía de Avenida Estanislao del Campo, hacen que se conviertan actualmente en los ambientes más concurridos por los chicos, sobre todo este último, ya que el sector del barrio Pizzurno este viernes fue el lugar preferido y el más poblado, tal como sucede cada domingo, pero con la presencia de la familia.



HASTA EL DOMINGO

Para saber más acerca de cómo los jóvenes de hoy organizan los festejos para celebrar su día, charlamos con un grupo de chicos de la Escuela Técnica de Rafaela que se reunieron en la Ciclovía. “El grupo está conformado por Mateo, Camila, Garro, Isabel, Facha, Lucho, Gaspa, Mauro, Nacho, Cande, Juampi, Delfi y Bruno. Somos de 3º, 4º y 5º año, un poco de todos. Armamos un lindo grupo de amigos y compañeros que nos juntamos a festejar el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera”, nos contó muy contento Mateo, quien tomó la voz de mando. También Cami, en representación de las chicas, habló y dijo que “primeros nos reunimos en la noche del jueves en el mismo lugar, en la ciclovía de Estanislao del Campo, ya que es muy coqueto y viene todo el mundo. Hubo bastante gente y estuvo muy bueno todo. Nos quedamos hasta altas horas del viernes, donde algunos no se portaron bien, y luego por la tarde, volvimos para tomar unos mates, una seven, unos ‘teres’, jugamos a las cartas, damos vueltas en bici, caminamos, hablamos, escuchamos música. Los festejos los programamos hasta este domingo”.

Lo bueno, como dijeron, es que el 21 cayó justo un viernes, entonces los festejos son extras y prolongados. “Este sábado a la noche hay una fiesta en el autódromo, la Shot Night, y también se hace otra en la Rural para mayores de 18 años. Estas fiestas no son clandestinas, están permitidas, y son organizadas a través de redes sociales, donde tienen mucha difusión. Y después el domingo -por hoy-, dependiendo de cómo estemos, capaz que nos volvamos a juntar acá para cerrar un gran fin de semana”, agregó Mateo.



WHATSAPP Y PREVIA

Lo que antes se hacía en las escuelas, ahora todo se organiza a través del ‘wasap’, lo más común en estos tiempos modernos. “Cada vez que nos queremos juntar u organizar algo, nos ‘watsapiamos’. Siempre se hace la previa, algo que es infaltable e importante. Generalmente, comemos algo y se consume algo de alcohol ahí, porque después, cuando vamos a las joda -léase boliche o fiestas- donde las bebidas están más caras. Entonces, se toma antes, porque es más económico, para no tomar tanto cuando se sale.

Acerca de los ‘permitidos’ que dan los padres, los chicos dijeron que “en la casa que se hace siempre contamos con el permiso de nuestros padres. En estos días, nos dieron todo el permiso, pero estamos constantemente en contacto por ‘wasap’. Por ejemplo, la primera noche se pasó de largo, pero saben donde estamos y lo que hacemos. Igual, siempre nos dicen que nos portemos bien -risas-”.



¿OTRO ESPACIO?

También les preguntamos si necesitan un espacio más amplio para que estén todos los estudiantes juntos. “A mi me gustaba, por ejemplo, estar en los canteros. Pero en los últimos años no nos empezó a gustar más, porque los vecinos empezaron a quejarse mucho por los ruidos y los destrozos que hacían algunos. Pero estaría bueno que se pueda estar todos juntos en un lugar mucho más grande y cómodo. Igual, así, como ahora, también está bien, es lindo”, acotó Mateo, el más hablador.



¿Y SI VUELVE EL FOGON?

Comparando las épocas, aquellas y estas, opinaron que “años atrás nuestros padres nos dijeron que se hacía un fogón, se juntaban todos en un lugar grande y venía un grupo de rock. Estaría bueno que se vuelva a repetir esa idea. A Rafaela le faltan más espectáculos musicales y más actividades, sobre todo para los jóvenes, pero si se puede dar sería buenísimo”.



RIVALIDAD Y FUTURO

También hicieron hincapié en la histórica rivalidad que siguen existiendo entre los alumnos de las escuelas de la ciudad. “Si, hay, pero se da cuando estás ingresando en la etapa de 5º, sobre todo, por los colores de los buzos. Pero en la mayoría de los casos la rivalidad es sana, porque no hay violencia, aunque siempre hay algunos que se pasan en todas las jodas”, dijeron juntos Mateo y Cami. “Nos gusta pasarla bien, divertirnos sanamente si cometer excesos. Los que tienen novias o novios, están con sus grupos de escuela, pero siempre nos vemos. Igualmente, nos exigen que sigamos estudiando mucho. Algunos no se llevan materias, otros si, pero si nos está yendo bien y pasamos de año, está todo bien, nos dejan estar con nuestros amigos”, acotaron los estudiantes, que al mismo tiempo, ya piensan en el futuro. “La idea es seguir estudiando. En la Técnica ya salimos con título, así que la carrera de arquitectura, por ahora, es la carrera que la mayoría quiere seguir”.