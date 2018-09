Unión por la recuperación

Unión de Sunchales recibirá este domingo a Atlético Paraná en uno de los partidos de la cuarta fecha de la Zona 2 del Federal A. El cotejo se disputará desde las 15.30 y será dirigido por Guillermo González.

El Bicho Verde resignó el invicto y la punta el miércoles en Concepción del Uruguay frente a Gimnasia, motivo por el cual buscará rápidamente la revancha frente al Gato paranaense.

El entrenador Adrián Tosetto podría incluir a Matías Sarraute, que no tuvo acción ante el Lobo entrerriano. De ser la única variante, el Bicho Verde saldría a jugar con Aguiar; López Alba, Yuste, Nicola y Medina; Sarraute, Aguirre, Boasso y Vittarelli Góngora; Molina y Méndez.



RESTO DE LA FECHA

Hoy a las 11:00 Juventud de Gualeguaychú vs Douglas Haig, Carlos Boxler; a las 15:00 Depro vs Gimnasia, Maximiliano Viñas. Miércoles 20:30 Defensores de Villa Ramallo vs Camioneros, Carlos Gariano.