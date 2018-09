CRAR dio otro paso clave

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a La Salle por 36 a 18, como local, en uno de los partidos correspondientes a la séptima fecha de la Reclasificación. De tal modo, el equipo rafaelino dejó sin chances a su rival, que llegaba a tres puntos del Verde, y conservó el segundo puesto cuando quedan dos jornadas, en las que visitará a Logaritmo y recibirá a Los Caranchos, en ese orden.

Los puntos fueron a través de los tries de Juan M. Imvinkelried, Franco Davicino y Facundo Aimo, mientras que Pablo Villar sumó 21 puntos con tres conversiones y cinco penales.

En una tarde agobiante por el calor y con un fuerte viento norte, la escuadra de Quique López Durando hizo un primer tiempo inteligente, jugando contra viento, donde terminó 13 iguales.

En la segunda mitad, con viento a favor, CRAR propuso otro ritmo aunque de movida fue sorprendido con un try visitante en un maul. La respuesta fue rápida, primero con otro penal de Villar, y luego con un try de Franco Davicino. De allí en más el equipo rafaelino se mostró más sólido y fue sacando más ventajas, hasta cerrarlo con un try de Aimo.

El Círculo Rafaelino formó con Gastón Zbrun, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Federico Davicino y Mariano Ferrero (c); Facundo Aimo, Juan M. Imvinkelried y Nicolás Gutiérrez; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo, José Williner, Guillermo Brown, Franco Rosso; Santiago Kerstens.

Ingresaron: 46′ Franco Davicino por Federico Davicino; 55′ Matías Rocchi por G. Zbrun; 63′ Leonardo Sabellotti por Juan M. Imvinkelried; 79′ Matías Zbrun por Espíndola.

Puntos de CRAR: primer tiempo, 4′ penal de Villar, 24′ try de Imvinkelried convertido por Villar, 35′ penal de Villar.

Segundo tiempo: 5′ penal de Villar, 13′ try de Franco Davicino convertido por Villar, 26′ y 33′ penales de Villar, 40′ try de Aimo convertido por Villar.

Cabe mencionar que en Reserva ganó CRAR por 38 a 23, mientras que en pre-reserva fue triunfo de La Salle por 20 a 12.



OTROS RESULTADOS

Rowing 49 – Logaritmo 14; Universitario de Santa Fe 23 – Los Pampas 0; Provincial 33 – Tilcara 12; Alma Juniors 10 – Los Caranchos 20.

Posiciones: Rowing 32; CRAR 26; Los Caranchos 23; Universitario 20; La Salle 19; Logaritmo 14; Provincial 13; Tilcara 12; Los Pampas 10 y Alma Juniors 2.

Próxima fecha (penúltima): Los Pampas vs. Alma Juniors; Los Caranchos vs. Rowing; Logaritmo vs. CRAR; La Salle vs. Provincial y Tilcara vs. Universitario de Santa Fe.



HAY SEMIFINALISTAS

En la Zona Campeonato se definieron los cuatro mejores. Santa Fe RC le ganó a CRAI por 25 a 22 y se clasificó a semifinales. Las mismas serán: Duendes vs. Santa Fe RC y Jockey vs. GER.