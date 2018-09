Atlético tiene equipo confirmado

En la calurosa mañana del sábado, el plantel de Atlético de Rafaela realizó el último entrenamiento en nuestra ciudad antes de partir hacia Buenos Aires, donde el lunes a las 19 enfrentará a Ferrocarril Oeste en Caballito con el arbitraje de Mario Ejarque, en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Primera B Nacional.

En el estadio Monumental, el entrenador Víctor Bottaniz despejó las incógnitas en cuanto a la formación titular. El dato alentador de la práctica fue que Gastón Suso y Emiliano Romero trabajaron a la par de sus compañeros y respondieron a la exigencia del cuerpo técnico, con lo cual seguirán siendo parte del once inicial. En definitiva, habrá una sola modificación respecto del equipo que derrotó en la fecha anterior a Brown de Adrogué y será obligada, debido al desgarro sufrido por Lucas Blondel. El reemplazante del lateral derecho será Nicolás Zalazar.

En definitiva, la formación será con: Ramiro Macagno; Nicolás Zalazar, Abel Masuero, Gastón Suso y Angelo Martino; Enzo Copetti, Emiliano Romero, Gabriel Ramírez y Ezequiel Montagna; Mauro Albertengo y Matías Quiroga. Además, viajaron en la medianoche, para integrar el banco de suplentes: Matías Tagliamonte, Tomás Baroni, Agustín Nadrúz, Pablo Gaitán, Diego Meza, Lucas Quiroz, Enzo Gaggi y Maximiliano Casa (uno quedará al margen).



EN EL VERDE

Si bien aún no hay confirmación del equipo titular, serían tres las variantes en Ferro con relación al once que viene de caer derrotado ante Olimpo en Bahía Blanca. Dos de ellas obligadas: en defensa retornará el experimentado Grana en sustitución del lesionado Federico Murillo; y en mitad de cancha "Laucha" Torres reemplazará al también lesionado Walter Busse. La tercera modificación, de índole táctica, serán el la delantera: ingresará el juvenil Barranco, relegando a Bordacahar al banco de suplentes.

De esta forma, el once titular sería el siguiente: Andrés Bailo; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Maximiliano Velázquez y Rodrigo Mazur; Renzo Tesuri, Rodrigo Melo, Lautaro Torres y Tomás Asprea; Bruno Barranco y Enzo Díaz.



GANO CHACA

En la continuidad de la cuarta fecha se dieron estos resultados: Chacarita 2 (Ramón Lentini y Francisco Vazzoler) - Villa Dálmine 1 (Federico Jourdan -p-); Sarmiento 1 (Wilfredo Olivera) - Central Córdoba 1 (Diego Jara -p-).

Hoy juegan: a las 11 Nueva Chicago vs. Olimpo, Pedro Argañaraz, y Brown de Adrogué vs. Los Andes, Bruno Bocca; a las 15 Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Platense, Sebastián Ranciglio; a las 15.30 Temperley vs. Arsenal, Fabricio Llobet; Quilmes vs. Almagro, Diego Ceballos, y a las 21, Mitre de Santiago del Estero vs. Agropecuario de Carlos Casares, Héctor Paletta.