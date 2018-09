Liga: Los punteros son locales

Este domingo se disputará la décima fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, el cual tendrá a los dos punteros jugando como local. Esta jornada ya tuvo dos adelantos, con la victoria de 9 de Julio en Sunchales ante Unión por 2 a 0, mientras que empataron 2 a 2 Argentino Quilmes y Dep. Tacural.

Desde las 15.30 (14 horas en Reserva), Ben Hur recibirá a Libertad de Sunchales, mientras que Peñarol será anfitrión del Deportivo Ramona. En el estadio Néstor Zenklusen, el equipo de Carlos Trullet intentará conseguir su sexto triunfo consecutivo para seguir en lo más alto, ante un rival que ya quedó fuera de la pelea grande.

En Villa Rosas, mientras tanto, la escuadra de Hugo Togni tratará de hacerse fuerte de local. Tras aquel partido que perdió con BH sumó siempre de a tres e intentará ratificarlo ante un rival que necesita sumar para mantener aspiraciones de evitar el descenso.



TODA LA FECHA

Ferrocarril del Estado vs. Sp. Norte, Ariel Gorlino (Luque N. – Rodriguez Federico); Argentino de Humberto vs. Atlético de Rafaela, Guillermo Vacarone (Romero S. – Raballe J); Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente, Víctor Colman (Paredes C. – Córdoba D); Ben Hur vs. Dep. Libertad, Roberto Franco (Mansilla M. – Cazzaniga C); Peñarol vs. Dep. Ramona, Sebastián Garetto (Ercole N. – Kestler A).



TIEMPO DE SEMIFINALES

Este domingo comenzarán a jugarse las semifinales del Grupo B, de cara al ascenso. Serán los partidos de ida en ambas zonas, que darán inicio a las 16 horas (14.30 en reserva).

Por la Norte, Sp. Roca recibirá a Independiente de Ataliva (arbitraje de Javier Simoncini), mientras que el preliminar de reserva será Independiente de San Cristóbal con los atalivenses (Matías Retamoso). En Vila, mientras tanto, Argentino será anfitrión del Dep. Aldao (Mauro Cardozo), jugando previamente en reserva Dep. Bella Italia y Aldao (José Domínguez).

En la Zona Sur, Talleres de María Juana recibirá a San Martín de Angélica (Silvio Ruiz), con el local y Zenón Pereyra jugando preliminar de Reserva (Raúl Cejas); y Sportivo Santa Clara hará lo propio con La Hidráulica de Frontera (Guillermo Tartaglia). Previamente cotejarán Sportivo y Atlético María Juana (Gustavo Vigistain).