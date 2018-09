Autor de manoseo y robo terminó preso

Esta madrugada, personal policial ubicó una bicicleta estacionada en la vereda de una Carnicería sunchalense, y al acercarse observó que desde el interior del inmueble salía corriendo un sujeto, tratando de evitar que lo detengan.

Tras una persecución por patios lindantes, se logró la detención de Gabriel René M., de 21 años de edad, y consultado el propietario del comercio manifestó que no se percató da la falta de elemento alguno.

El delincuente de mención tiene que ver con un caso de abuso simple y robo calificado denunciado por una rafaelina de 25 años de edad (ver abajo).

En momento de ser detenido, el frustrado ladrón tenía colocado un par de zapatillas que lo ligan al suceso denunciado por una ciudadana de nuestro medio.

Por otra parte, se memora que el individuo arrestado cuenta con abultados antecedentes en el mundo del delito, y que hace un par de meses recuperó la libertad tras estar preso tras cometer un robo calificado.



VENIA DE ABUSAR Y DE ROBAR

Una vecina de nuestro medio, de 25 años de edad, denunció que se encontraba acostada en un sofá y escuchó algunos ruidos, pero no le prestó atención. Poco después, según su relato, nuevamente escuchó ruidos provenientes del comedor y seguidamente observó a un sujeto que se apoderaba de una suma de dinero que su novio había dejado sobre una mesa.

En la continuidad de la exposición ante la Policía, la mujer dijo que le preguntó quién era y que el intruso le gritó que se tire al piso por lo que se arrodilló.

La víctima señaló que el ladrón tenía una navaja en una mano y se la apoyó en la parte delantera del cuerpo, y luego ubicó el arma blanca a la altura del cuello a la vez que le pedía plata,

No todo fue eso, dado que también fue manoseada en los senos.

Posteriormente, el intruso trasladó a la joven hasta una habitación donde estaba otro malviviente, en tanto le preguntó si "si la agarraba él o el otro chico", pero que el consultado "no contestó nada, no habló".

Sobre esta última persona, la mujer dijo que "le vio la parte de abajo", y que no sabe por qué "no le vio la cara", a la vez que detalló "era de piel más oscura, tenía un pantalón deportivo de color negro, estaba descalzo y en su mano izquierda tenía una navaja (...)".

La víctima también comentó que "el otro chico tenía una remera blanca atada en la cabeza, y quedó la cara visible. Era de piel blanca y estaba con el torso desnudo (...)".

Finalmente, puntualizó que le sustrajeron un par de zapatillas, aproximadamente seis mil pesos y un teléfono celular, y Que reconoció a uno de los delincuentes como Gabriel M, que como bien mencionamos, fue protagonista de otro delito.