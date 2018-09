Se produjo un incendio en uno de los galpones de la fábrica Sueño Dorado

El humo negro, espeso, se desplaza a gran velocidad por el cielo rafaelino. El viento norte de 32 km, con ráfagas de 48 ayuda. Hay revuelo en Rafaela y la cosa parece muy seria.

Ayer al mediodía se desató un incendio de importantes dimensiones en uno de los galpones de la empresa de colchones Sueño Dorado. Si bien la causas del mismo no se informaron oficialmente, se habla de un cortocircuito, aunque habrá que esperar el informe de los peritos.

Dos personas tuvieron que recibir asistencia médica, tras ser retiradas de ese galpón afectado por las llamas de manera inconsciente. Una de ellas, se recuperó enseguida, ni bien se subió a la ambulancia. La otra, necesitó una mayor atención del personal del servicio 107.

Lo concreto es que fueron casi dos horas de tensión y de arduos trabajos. El ruido de las sirenas, la bocina, las alarmas... fue total. El humo fue tan intenso y se movilizó tanto que impidió la visión, por momentos, de los autos y las motos que transitaban por la Ruta 34 donde se debió montar un operativo. La empresa estaba tapada de ese humo tóxico, prácticamente no se veía a 200 metros.

Los bomberos realizaron un despliegue extraordinario, recibiendo ayuda de una dotación de la localidad de Pilar, más la intervención de personal de Gendarmería, la GUR y servicios de emergencia 107.

El tránsito estuvo cortado por varias horas frente al lugar. Los que ingresaban a la ciudad desde el norte, bajaban por el camino de Apadir, para evitar la zona. En tanto, llegaron a la ciudad dotaciones de Bomberos de Franck, Esperanza, Felicia, Humboldt, y Sunchales quienes ya viajaron hacia el lugar para apoyar a los cuarteles de bomberos Zapadores y Voluntarios de nuestra ciudad. El trabajo fue muy grande.



GRANDES LLAMAS

Y CONFUSIÓN

Los primeros minutos fueron muy intensos. No solamente colaboraron las dotaciones mencionadas, sino que hasta el mismo personal de la empresa colaboró con los trabajos necesarios.

Dentro del galpón había mucha desesperación, gente que corría, entraban y salían, sin saber cómo hacer para mermar las grandes llamas que consumían todo lo que encontraban a su paso.

El segundo objetivo era evitar que el mismo se propague, y que no llegue a los otros galpones de la firma o de empresas vecinas. Muchos pensaron que la empresa que se encendía era Papel Técnica, teniendo en cuenta la cercanía de ambas plantas industriales. El fuego pegaba en una de las paredes de ese lugar pero finalmente los bomberos lograron contenerlo en Sueño Dorado.

El clima no ayudó. Las ráfagas del cálido viento norte ayer rozaron los 50 km, por lo que el fuego tomaba más velocidad por momentos. En tanto, la temperatura que hizo ayer en la ciudad fue de 32°C (durante el mediodía y gran parte de la tarde de ayer), con una térmica que fue de 35°C. Una jornada sofocante.

Sueño Dorado tiene 15 años de vida. Su fundador es Adolfo Hartmann, quién siguió los pasos de su padre, Alvérico, quien se dedicaba a la reparación de colchones de todo tipo. La planta está ubicada en el parque industrial de la ciudad, y cuenta con 15.000 m2, de los cuales 5.800 m2 cubiertos son destinados a áreas productivas que se pueden observar desde la Ruta 34.



CASTELLANO SE SOLIDARIZO

El Intendente de la ciudad, Luis Castellano, llegó a la empresa pasadas las 15.30 hs para poder dialogar con Hartmann -activo dirigente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, incluso fue vicepresidente de la gremial empresaria- e interiorizarse sobre lo que había ocurrido. También estuvo dialogando con familiares y con los trabajadores que había en el lugar, aquellos que estuvieron dando una mano para apagar el incendio. El Intendente se puso a disposición de los dueños y acompañó en este difícil momento.

Los Bomberos permanecieron en la fábrica para remover todo lo que el fuego destruyó y efectuar la guardia de cenizas para evitar que el incendio se reactive, a la vez que se efectuaban tareas vinculadas a la investigación que quedó bajo la órbita de la fiscal Lorena Korakis.