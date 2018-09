Persecución y aprehensión

Guardia Urbana de esta ciudad inició en la mañana de ayer una persecución de dos masculinos en una motocicleta 110, por el camino central hacia el cardinal oeste; tras haber sustraído uno de ellos una máquina de cortar césped desde el patio de una vivienda de calle Lamadrid.

Al no poder deshacerse de la autoridad, los masculinos descartaron dicha cortadora en una esquina y minutos después fueron interceptados. Ambos son oriundos de la ciudad de Sunchales, y tienen 22 y 21 años. Se procedió a su aprehensión preventiva, ante la presencia de testigo que se ofició para el acto. Además se procedió al traslado de los masculinos y al secuestro de la motocicleta Guerrero Trip y al secuestro de una máquina de cortar césped Se dio conocimiento al Defensor General en turno. Dra. Cassina



LE ROBARON TODO

DE SU CAMIONETA

Un señor de 53 años denunció faltantes de su camioneta marca Toyota Hilux, que había sido estacionada sobre Bv. Lehmann, intersección con calle Bolívar. Cuando regresó, notó la faltante desde el interior de la misma de un maletín color negro que contenía una notebook, y una billetera con documentación. Posteriormente, el maletín fue hallado vacío y las investigaciones arrojaron que el vehículo posee cierre centralizado y no se hallaba forzado.

Por el momento no se sospecha de nadie en particular. En tanto, el Fiscal interviniente dispuso que las actuaciones se eleven a P.D.I.



DETIENEN A MENOR

Se trasladó a sede policial a un menor de 17 años tras atentar contra la autoridad. El hecho sucedió momentos en que personal policial se encontraba realizando recorridas por la ciudad de Sunchales y al hacer paso por calle Avellaneda el menor le profirió insultos a los uniformados. Rápidamente proceden a identificarlo y el joven adoptó una actitud hostil hacia los uniformados arrojándoles golpes de puño sin llegar a lesionarlos. El menor fue trasladado a sede policial donde finalizados los requisitos legales fue restituido a su progenitora.

Labor realizada por personal de la Comisaría Nº 3 de Sunchales.