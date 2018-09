Márquez: "las empresas están haciendo malabares para sostener al personal"

Recientemente, el INDEC dio a conocer cifras preocupantes: en el segundo trimestre de este año, la desocupación trepó al 9,6%, el indicador más alto en doce años y que significó una suba de casi un punto contra el mismo período del 2017, por lo que alrededor de 250 mil personas pasaron en ese período a estar desempleadas. Si las cifras del organismo se proyectan a nivel país, cerca de 1.900.000 personas están sin trabajo y 2.100.000 se encuentran subocupadas. Pero, ¿qué pasa en nuestra ciudad?

Aún se desconoce la cifra de desocupación correspondiente a este año. Todavía se están procesando los datos correspondientes al Relevamiento Socioeconómico, el cual se daría a conocer (en un solo informe completo, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, en que se lo dividía) recién en octubre. Pero, hay que tomar en cuenta que los datos fueron recabados en junio, cuando todavía la crisis no había impactado de lleno en el mercado laboral.

Esteban Márquez es el delegado del Ministerio de Trabajo en nuestra ciudad. Consultado por "Algo dirán" (RAdio Galena, 94.5 Mhz) sobre el estado de la situación, indicó que "en principio, Rafaela no escapa a lo que es el mercado laboral de la Provincia. Lo que se ve es un aumento de la desocupación y caída de los puestos de trabajo. Si bien nosotros no tenemos un incremento superlativo de los reclamos, existe, de a poco, un mayor movimiento. Antes estaba fundado en los incrementos de las tarifas, o mayores costos por la inflación. A esto hay que sumarle una situación claramente recesiva pero vinculada a la devaluación que sucedió en semanas anteriores y que profundiza una frenada abrupta de la economía".

"Es un escenario en donde te vas a encontrar que tienen espalda económica para enfrentar la crisis, no tienen movimiento, no tienen ventas", señaló.

"Obviamente, esto significa que las empresas, de a poco, vayan viendo cómo solucionan este problema del parate en la economía propia. A estos fines, tratan de elaborar estrategias que muchas veces, pueden generar alteraciones en los contratos de trabajo. La mayoría de las empresas acá están haciendo malabares para sostener la planta de personal, porque saben que es una cuestión cíclica y que en algún momento a ese personal lo van a necesitar, porque está capacitado y le ha costado eso. Pero, se muestra una mayor preocupación en las empresas para sostenerlo", indicó.



PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS

"El procedimiento preventivo de crisis es una herramienta que surgió de la sanción de la ley 24.013 y que tuvo 'épocas de gloria', donde las empresas utilizan la misma. En lo que es el departamento Castellanos, es un porcentaje importante del total de los procedimientos que tiene la Provincia, porque es una zona netamente industrial", dijo Márquez y detalló "cuando vos tenés una economía netamente armada para otro tipo de generación de dinero (como la parte financiera), obviamente el sector productivo se va a resentir".

"Se mantienen los que hay. Lo que sí se está viendo es la dificultad en mantener las condiciones que originariamente se pactaron", completó.



SUSPENSIONES O DESPIDOS

"A partir de mayo hasta ahora uno ve una aceleración en la cantidad de despidos. Es decir: gente que hasta ese momento pudo aguantar la coyuntura hasta esa fecha y en junio, julio o agosto, la gente empezó a consultar cada vez más porque no tienen manera de hacer frente a los costos", indicó el funcionario.

"Nosotros hace semanas que no viene nadie nuevo, porque es un escenario claramente recesivo porque la generación de empleo no es lo que va a surgir", describió, marcando además, la falta de creación de empleo.



AGUINALDOS

Por otra parte, Márquez reconoció que hay empresas que aún deben aguinaldos. "Creo que las entidades sindicales están tratando de manejar esta clase de reclamos de una forma bastante razonable", dijo.

"Hay deudas y deudas, y actitudes y actitudes. Las entidades sindicales están tratando de reclamar los salarios al día, que debe primar como cuestión esencial, junto al mantenimiento de las fuentes de trabajo. Después, hay empresas que tienen con una deuda histórica y que les cuesta mantener el pago del salario al día y otras que, no solamente tienen una deuda, le agregan una crisis y que están tratando de acomodar junto con los sindicatos para tratar de regularizar esta situación. Todo el mundo quiere que le paguen lo que le deben. Pero cuando uno tiene una mirada más amplia que la del trabajador, lo que trata de hacer es preservar las fuentes de trabajo a costa de algunos esfuerzos. Prefiero tener 200 personas ocupadas y que vayan cobrado 'de a puchitos' antes que perder esos empleos. Pero ese escenario también es propicio para muchos pícaros", detalló.



DEUDA DE APORTES PATRONALES

Finalmente, indicó que "de por sí es difícil manejar una cuenta corriente con las tasas de interés que hay a la hora de manejar un descubierto... imaginate lo que sería esa situación con una cuenta congelada por AFIP porque no presentaste los pagos en forma. Es por eso que se trata de mantenerlo lo más que se puede, con los planes de facilidades AFIP, las moratorias del organismo".

Pero, la cosa no queda allí: "el tema del parate de la economía genera una serie de problemas en cadena". Uno de ellos es el saldo negativo que empiezan a tener las obras sociales. "Las entidades sindicales se están encontrando con un problema. De hecho, la Ministra de salud se reunió con los gremios para analizar el estado de las obras sociales en relación a los aportes que las empresas no están pagando y ver cómo la provincia puede hacerse cargo de alguna manera de ello", señaló.