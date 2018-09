La vidriera, poderosa herramienta de ventas

No es un secreto que la vidriera de un negocio es clave para convencer o no a un consumidor a ingresar al local. Por tanto, detrás del diseño no debe estar sólo una cuestión estética o la comunicación de una promoción. Deben integrarse lo que se quiere mostrar, el producto, con un diseño cálido y atractivo pero además ser eficaz en el mensaje cuando se ofrecen beneficios. Por eso no solo se necesitan "ganas" para producir una vidriera sino también capacitación.

Para eso llegó la consultora cordobesa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Verónica Beverina, al Centro Comercial e Industrial de Rafaela para ofrecer un seminario sobre vidrieras entendida como una herramienta estratégica del marketing.

Más de 40 dueños de pequeños y medianos comercios de la ciudad participaron de una doble jornada -martes y miércoles a la siesta- de capacitación en busca de recursos para el armado de vidrieras, desarrollar un cronograma anual de fechas clave de venta, cambio de vidrieras y rotación de productos.

"Los comerciantes tienen bien en claro que la vidriera es la vendedora las 24 horas del día, pero a veces se necesitan instrucciones o tips para poder pensar y ejecutar una idea. Por eso en estos dos encuentros abordamos todas las pautas que debemos tener en cuenta para tomar la mejor decisión sobre qué queremos comunicar en ese paño de 2x2 o 4x4 metros, dependiendo la medida de cada uno de los locales", señaló Beverina.

En el primer día del curso se abordó el marco teórico que "es bastante pesado, pero que al final los comerciantes entienden que esas cuatro horas de charlas son necesarias para darnos cuenta cuán importantes son las cosas que debemos definir al pensar una vidriera". En esta columna incluye el "qué queremos transmitir, qué sentido queremos dar, cómo lo hacemos desde lo estético y el diseño, cómo están los colores, la armonía, la textura y la importancia de la iluminación".

En la segunda jornada, en tanto, la labor se focalizó en las fotos de las vidrieras de los comerciantes que participaron de la charla. "Hacemos una suerte de fortalezas y debilidades, vemos qué es lo positivo y qué es lo negativo, cómo se pueden mejorar sus vidrieras. Evitamos eso de mostrar vidrieras espléndidas de otras ciudades sino que directamente optamos por intervenir en los negocios que tienen quienes vinieron a la capacitación", explicó Beverina.

- ¿Espera este nivel de participación?

- La vidriera es la herramienta de marketing más importante del comerciante y del vendedor, por eso hay tanto interés en este tipo de cursos para descubrir tips que posibiliten desarrollar el arte en este espacio. También se hacen consultas sobre técnicas de ventas.

- ¿Cómo encontró el centro comercial de la ciudad?

- Me ha llamado la atención el nivel de desarrollo de las vidrieras y de los comercios, pero también la forma en que se presenta el paseo comercial, coqueto, limpio, ordenado, con flores, prolijo. A pesar de que hay un montón de cosas para mejorar, me saco el sombrero sobre el concepto y la práctica de este centro comercial de Rafaela.

- Paseo del Centro es una experiencia consolidada sobre un proyecto asociativo de comerciantes en Rafaela. ¿Qué importancia tiene el hecho de agruparse?

- Es necesario trabajar con un planteo de asociatividad. Cuando estamos en un centro comercial o en un paseo comercial a cielo abierto cada comerciante necesita tirar para el mismo lado, acá están en juego elementos como asociatividad, cooperativismo, trabajo en equipo. Pero necesitamos consensos, acuerdos, que todos los asociados trabajen convencidos bajo un mismo lema, que es vender más y dar mejores servicios. Asociarse a una cámara o un paseo comercial es para que todos puedan crecer, capacitarse y asociarse para poner en marcha iniciativas conjuntas que permitan a todos vender más, satisfacer a los clientes para que vuelvan.

- El escenario para el comercio está signado por la recesión y caída de ventas. ¿Hablaron de la crisis en el curso?

- Es un tema que lógicamente está presente. Nosotros los consultores cuando más trabajamos es en los momentos de crisis, porque el comerciante pone en práctica una mirada estratégica cuando caen las ventas. Entonces está obligado a estudiar, a pensar qué hacer, a echar mano de la creatividad para recuperar clientes. Y no es lo mismo que se trabaje en forma individual que grupal. Porque una persona detrás del escritorio podrá escribir sobre un borrador 4 ó 5 ideas para tratar de reactivar sus ventas. Pero cuando estamos en grupo tenemos la posibilidad de desarrollar un torbellino de ideas, 20 personas trabajando en equipo para crear las medidas más creativas y ponerlas en marcha.

- Ahora se aproxima el Día de la Madre, una fecha clave en el calendario comercial. ¿Alguna sugerencia?

- Debemos trabajar con las emociones, mamás tenemos todos, vivas o muertas pero las tenemos. Y suegras o futuras suegras, siempre hay alguien a quien regalarle en este enfoque de familia. Para eso debemos explotar de la mejor forma posible nuestras vidrieras, haciendo algo creativo y transmitiendo un mensaje claro que se traduzca en más ventas.

- Está clavo el poder de las vidrieras pero en estos tiempos ¿qué papel ocupan las redes sociales?

- Son distintas vías de comunicación, pero complementarias. La más efectiva suele ser, y esto depende del tipo de producto que se venda, la vidriera. Pero hoy día tenemos que estar en todos los espacios posibles, Facebook, Instagram, Twitter, todos los medios de comunicación suman, aunque debemos integrar la comunicación para que esté alineada a la marca, a lo que queremos transmitir, para que el mensaje sea claro.