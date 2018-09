Crimen de Re: detienen otra vez al adolescente

Personal de la Policía de Investigaciones de Rafaela detuvo ayer por la mañana durante una serie de allanamientos al presunto autor del homicidio de Juan Carlos Re, ocurrido durante un robo a su almacén y quiniela de barrio San José el pasado 18 de agosto, se informó ayer.En un primer momento, la PDI había detenido a un menor de 17 años sospechado como autor, por lo que el fiscal Carlos Vottero a cargo de la causa se declaró incompetente y la causa pasó al Juzgado de Menores a cargo de la Dra. María Alejandra Feraudo de Platini, quien dispuso la libertad del implicado porque luego de 12 días no se habían podido reunir suficientes elementos de prueba para mantenerlo preso.Sin embargo, el jueves último, la jueza Platini "convocó nuevamente a los efectivos de la Policía de Investigaciones a fin de realizar allanamientos en el barrio Barranquitas en procura de elementos de interés para la causa". En este contexto, se llevaron a cabo procedimientos en tres domicilios ubicados en calle Progreso 200 en el que se secuestró una escopeta calibre 20, un revólver calibre 32, cartuchos, una escopeta calibre 16 recortada y material estupefaciente (por eso se dio intervención a la Brigada Antinarcóticos de Rafaela). Asimismo, los agentes de seguridad detuvieron a cuatro personas y se les formó causa por tenencia indebida de arma de fuego e infracción a la Ley de Estupefacientes.En el marco de los operativos, en los que colaboraron con la PDI personal de los grupos de irrupción de Rafaela, se logró la detención del menor de 17 años identificado como Facundo C., principal investigado por el crimen del comerciante.Re, de 66 años, habría resistido el robo a su negocio por lo que recibió un disparo de arma de fuego por parte del delincuente. Tras ser internado en grave estado en el Hospital rafaelino, finalmente falleció 12 días.Mientras tanto, el adolescente de 17 años había sido detenido pero luego de casi dos semanas fue liberado por la magistrada debido a que no se habían encontrado pruebas contundentes que lo vinculen al crimen del comerciante. De todos modos, la jueza dispuso una serie de medidas restrictivas que debía cumplir el joven, como que no debía salir del lugar donde vive sin compañía de un mayor y sin avisar a la policía. Además debía presentarse una vez a la semana en el propio Juzgado de Menores.Según fuentes de la investigación, al chico se lo habría observado el jueves fuera su casa e involucrado en un enfrentamiento y utilizando arma de fuego. Ante esta situación, se ordenó nuevamente su detención -se encuentra alojado en la Alcaidía de la Jefatura- y se avanzó con el secuestro de armas que serán peritadas para definir su alguna de ellas fue utilizada en el robo que terminó con el asesinato de Re.PENDIENTELos familiares, amigos y vecinos del comerciante habían organizado una marcha por las calles del centro de la ciudad en reclamo de mayor seguridad y de justicia para Juan Carlos Re. Incluso enviaron una carta elaborada junto al intendente, Luis Castellano, al gobernador, Miguel Lifschitz y solicitaron una audiencia que todavía no se realizó. No obstante, fuentes ligadas al Gobierno provincial deslizaron que ese encuentro se realizaría en los próximos días. Y si se determina que el adolescente de 17 años es el asesino, entonces se habrá cumplido con la exigencia de justicia.