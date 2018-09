El Papa acepta renuncia de dos obispos de Chile

CIUDAD DEL VATICANO, 22 (AFP-NA). - El papa Francisco sigue con la limpieza de la Iglesia chilena, azotada por las denuncias de abusos sexuales a menores y cesó este viernes a otros dos obispos, para un total de siete, quienes negaron estar involucrados en esos hechos.En un comunicado oficial, el Vaticano informó que el papa aceptó la renuncia de los religiosos Carlos Eduardo Pellegrín Barrera, obispo de Chillán desde 2006, así como de Cristián Enrique Contreras Molina, obispo de San Felipe, acusados de cometer abusos sexuales a menores.Tras conocer la decisión, Pellegrín pidió perdón por "no haber estado a la altura que requiere mi responsabilidad como pastor", y negó las acusaciones en su contra, en una conferencia de prensa. "Me reservo el derecho de tomar las acciones legales necesarias contra muchos que me han injuriado", declaró Pellegrín.La iglesia católica chilena está en el ojo de la tormenta por los escándalos de pedofilia y el papa argentino decidió sanear la institución tras recibir informes detallados luego de su visita en enero a ese país.Desde agosto pasado la justicia chilena había informado a las autoridades eclesiásticas de la apertura de una investigación contra el obispo de Chillán, de 60 años, tras una serie de acusaciones anónimas de abusos sexuales.El obispo de San Felipe, en la región donde se han registrado el mayor número de denuncias, también está siendo investigado por la justicia local por abusos sexuales cometidos hace unos diez años y encubrimiento.Contreras dijo de su lado que no fue informado por la Fiscalía chilena sobre alguna acusación en su contra. "Puedo haber pecado de haber estado más cercano a los sacerdotes, pero no de encubrir a nadie", manifestó en declaraciones a la prensa.CRUZ: "DE A POCOLIMPIANDO"En un tuit, Juan Carlos Cruz, una de las víctimas más emblemáticas de los abusos cometidos por el poderoso cura chileno Fernando Karadima, celebró la remoción de los dos obispos."¡Alegría para todos en Chile! Dos menos de la banda de delincuentes (...). ¡Ahora a responder ante la justicia por abuso y encubrimiento! De a poco limpiando", escribió.Ante la avalancha de denuncias de abusos cometidos en Chile por curas y obispos, el papa ha decidido evaluar cada caso de manera individual, y por ello las notificaciones llegan en forma separada y gradual, explicaron fuentes religiosas."Hay muchas partes oscuras que suponemos y esperamos con mucha ansia que, al salir del cargo, la gente por fin se atreva a hablar, a denunciar lo que le parezca injusto con tranquilidad", comentó la representante de la Red Laical de la ciudad de Chillán, Mirena Romero.El papa hasta ahora ha aceptado la renuncia de siete obispos chilenos, los cuales han sido sustituidos por administradores apostólicos.De las 27 jurisdicciones eclesiásticas de Chile, ocho se encuentran vacantes y a cargo de administradores apostólicos, precisó el Vaticano.Entre los obispos que han sido cesados figuran el de Osorno (Juan Barros), Valparaíso (Gonzalo Duarte), Puerto Montt (Cristián Caro), Rancagua (Alejandro Goic) y Talca (Horacio Valenzuela).El anuncio del Vaticano fue hecho después de que Francisco recibiera este viernes en el Vaticano al arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, considerado entre los candidatos a reemplazar al controvertido cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago de Chile.