El primero de San Lorenzo

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Con un tremendo zurdazo de Franco Mussis, quien volvió a jugar luego de más de un año, San Lorenzo logró anoche su primera victoria en el torneo de la Superliga, al vencer a Patronato de Paraná por 3 a 2, por la sexta fecha del certamen. El conjunto azulgrana comenzó ganando con un gol de Adolfo Gaich, a los 6 minutos, pero el "Patrón" lo dio vuelta con dos cabezazos, primero de Pablo Ledesma, a los 13, y luego de Gabriel Carabajal, a los 18, todos en el primer tiempo. En el complemento San Lorenzo alcanzó la igualdad a través del defensor Gonzalo Rodríguez, a los 30, pero a los 42 Mussis liquidó el pleito.CON 3 DE HEREDIACon un hat-trick de Leonardo Heredia, Colón derrotó a Godoy Cruz Antonio Tomba por 3 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Brigadier General Estanislao López".El citado Heredia, a los 15 y 26 del primer período, inició el camino de la victoria "Sabalera", en tanto que el exjugador de Almirante Brown aumentó las cifras, a los 21 del complemento. Sobre el final, Emanuel Olivera en contra de su valla, descontó para el elenco mendocino. Colón jugó mucho mejor que un pobre "Tomba" y se alzó con los tres puntos en forma merecida.PARTIDOS DE SABADOIndependiente buscará hoy seguir por el buen camino en la Superliga cuando visite a Banfield en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Superliga acompañado por su público. El encuentro se disputará a partir de las 20.00 en el estadio Florencio Sola, contará con el arbitraje de Silvio Trucco y será televisado en directo por TNT Sports.Los otros partidos del sábado serán: Newell´s vs. Lanús, a las 13:15 en el Coloso Marcelo Bielsa (Fernando Rapallini, TV por Fox Sports); Talleres vs. Vélez a las 15:30 en el Mario Kempes (Patricio Loustau, TV por TNT Sports); y Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata a las 17:45 en el estadio Norberto Tomaghello (Pablo Dóvalo, TV Fox Sports).