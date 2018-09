Especialistas pidieron ordenar la economía

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Economistas señalaron ayer que el sistema de bandas para controlar el dólar puede ayudar a la estabilización del mercado, pero advirtieron que también se debe ordenar la macroeconomía. Martín Alfie, economista jefe de Radar Consultora, opinó que "todavía no queda claro cómo va a funcionar ese sistema de bandas, si es fija o móvil, y tiene que haber una intervención mas clara del Banco Central"."Hay que ver cómo será el acuerdo con el FMI, cómo es el diseño de las bandas para ver su efecto, pero la libre flotación ya se demostró que en un país como el nuestro es riesgosa y genera incertidumbre, aunque hoy haya cierto sendero de tranquilidad", añadió en declaraciones a Noticias Argentinas. Agregó que el sistema de bandas "no es mágico y su éxito va a depender de otras políticas"."Primero hay que ordenar la economía, tiene que haber un cierto esquema de estabilidad de precios, con algún acuerdo de precios y salarios, también políticas de regulación a la entrada de capitales que desaliente la de fondos de corto plazo o especulativos", añadió.Por su parte el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, señaló que el posible sistemas de bandas "tiene que ver con dar una una señal de que se van a acotar las variaciones del tipo de cambio".En declaraciones a NA, señaló que la crisis cambiaria "dejó un ajuste nominal que le dio al Banco Central un colchón grande que tendrá que administrar, aunque salió cara porque afectó el nivel de actividad y trajo más inflación". Coincidió en que para aplicar las bandas cambiarias "tiene que haber correcciones en la economía, en el campo laboral, el previsional y debe haber regulaciones y ver cómo se empieza a encarar la estabilización, después del nuevo acuerdo con el FMI".Caamaño se mostró contrario a regular la salida de capitales, aunque señaló que el Gobierno "se apuró en liberar todos los controles". Finalmente, señaló que esa política "fue apresurada en algunos casos y en otros la frecuencia no fue la correcta, pero eso no justifica que haya que activar de nuevo los controles del pasado" .