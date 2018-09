Fue empate

La fecha pasada lo ganó sobre la hora, anoche lo empató. Argentino Quilmes y Tacural igualaron 2 a 2 en el adelanto de la décima fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Marcelo Herrera (22m PT) y José Ibarra (2m ST) le daban el triunfo parcial a la visita pero aparecieron Ezequiel Farías (7m ST) y Sergio Alegre (48m ST).Mañana, a las 15:30 Ferro vs Sportivo (Gorlino), Humberto vs Atl. de Rafaela (G. Vacarone), Florida vs Brown (V. Colman), Ben Hur vs Libertad (R. Franco), Peñarol vs Ramona (S. Garetto).