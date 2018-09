Lito, lo arma con paciencia

Atlético de Rafaela sigue adelante con su puesta a punto de cara el encuentro del lunes, 19 hs, ante Ferro Carril Oeste, por la cuarta fecha de la B Nacional. El último juego ante Brown de Adrogué dejó afuera por 20 días a Lucas Blondel (desgarro) y en duda para lo que viene a Emiliano Romero y Gastón Suso, ambos con molestias de rodilla.La idea del técnico es aguantarlos y ver este sábado cómo se encuentran, y no sólo pensando en el duelo ante el elenco de Caballito sino también en la seguidilla de partidos que se le vienen a la “Crema”.Algo el DT ya probó y de no poder contar con Suso el que se metería en la formación inicial es Tomás Baroni, mientras que si el uruguayo Romero no llega, su compatriota, Agustín Nadruz ocupará su lugar en el mediocampo.Una probable formación titular para visitar a Oeste sería con Ramiro Macagno; Nicolás Zalazar, Abel Masuero Suso o Baroni y Angelo Martino; Enzo Copetti, Romero o Nadruz, Gabriel Ramírez y Ezequiel Montagna; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy en donde sumarán minutos de fútbol y quedará definido el equipo para pasado mañana.El rendimiento de las Juveniles de la “Crema”, en el torneo Complementario de la Primera B Nacional, sigue siendo muy bueno. Por la séptima fecha de la Zona C se enfrentaron ante sus pares de Sarmiento de Resistencia obteniendo cinco triunfos sobre seis presentaciones.Este sábado sólo jugarán las tres categorías mayores ante Boca Unidos, en Corrientes.Los resultados registrados entre Atlético de Rafaela y el elenco chaqueño.Atlético 3 (Nellen, Peralta y Pogonza) vs Sarmiento (R) 0,Atlético 0 vs Sarmiento (R) 1.Atlético 6 (Flores, Bravo, Díaz, Puebla, Galarza y López) vs Sarmiento (R) 0.Sarmiento (R) 0 vs Atlético 6 (Godoy x 2, Schaab, Nicle, Bustos y Spinardi).Sarmiento (R) 0 vs Atlético 2 (Tettamanti y Pittavino).Sarmiento (R) 0 vs Atlético 2 (Luna y Fuyana).