“Contento por el gol pero más que nada por el rendimiento del equipo”

Dicen que la confianza lo es todo en el fútbol. Si estás bien de la cabeza… Angelo Martino está cumpliendo una función nueva, no desconocida para él porque en algún que otro juego de Inferiores lo supo hacer, pero en el profesionalismo es otra cosa.Ese zurdazo furibundo que rompió el arco de Brown de Adrogué no sólo sirvió para dar vuelta el marcador y poner arriba a la “Crema”.Un gol a lo ‘Nano’ Clementz supo decir algún colega en zona mixta. “Sí, el Nano me vivía diciendo que le pegue al arco”, respondió Martino. Claro, hoy en la posición de tres, manteniendo su perfil, pero con otras tareas por cumplir la cosa es otra.“Es lindo poder cumplir, poder ser una opción para el técnico y a pesar del gol, que me deja muy conforme, uno está muy contento por el rendimiento que voy teniendo pero principalmente por el del grupo”, destacó Angelo.En relación a esta nueva posición que le toca jugar, el rafaelino contó: “Hay que acomodar muchas cosas, en la fase defensiva tengo que mejorar bastante todavía pero Lito me da mucha tranquilidad, mucha confianza, me deja salir bastante que es justamente a lo que jugamos, y eso a uno lo pone muy contento”.Y si bien también Martino se muestra feliz por haber convertido, destaca el rendimiento que tuvo el equipo: “Estoy muy contento por el gol, lo disfruto mucho pero más que nada porque pudimos ganar de local, que nos planteamos a principio de año, hacernos fuertes acá, el equipo se ve muy bien ante la adversidad de ir perdiendo y eso es muy importante. Poder recuperarse”. Y agregó: “Por ahí la temporada pasada no teníamos esa regularidad, ojalá la encontremos en los próximos partidos y nos podamos hacer fuertes”.