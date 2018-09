Detectan otra señal en la búsqueda del submarino

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó ayer que un contacto logrado por el barco de la empresa Ocean Infinity a 280 metros de profundidad durante la búsqueda del submarino "ARA San Juan" es "una señal importante" y reconoció que "sorprende que no se haya visto antes".El contacto registrado este jueves a la noche por el buque Seabed Constructor fue a una escasa profundidad dentro del Mar Argentino y un destructor a la Armada se sumó como apoyo a la verificación."Encontramos a 280 metros una señal importante", subrayó el funcionario nacional, quien señaló que tras esa detección será tarea de los ROV confirmar si se trata de la embarcación desaparecida el 15 de noviembre de 2017 cuando se trasladaba desde Ushuaia a Mar del Plata. Respecto del detalle de la profundidad a la que se produjo ese contacto, el integrante del Gabinete reconoció: "Sorprende que no lo hayamos visto antes".Tras explicar el proceso de verificación que lleva adelante la firma Ocean Infinity ante cada hallazgo, el titular de la cartera castrense deslizó que en las próximas horas se podría determinar de qué se trata el contacto registrado.Asimismo, el ex diputado nacional indicó que "hay otro objeto que también se verificó ayer (jueves), un poco más profundo", aunque la expectativas están puestas en el más cercano a la superficie.Ante estos nuevos indicios, el ministro de Defensa remarcó que tiene "buenas expectativas" de poder hallar al submarino "ARA San Juan", en el que viajaban 44 tripulantes."Ojalá sea el submarino, pero son contactos. Hemos tenido ya varios con Ocean Infinity y hasta ahora no hemos podido dar con el submarino, pero seguimos teniendo buenas expectativas", concluyó el funcionario.Los familiares de los tripulantes, en tanto, recibieron con prudencia las novedades y dijeron que "hay que esperar" hasta tanto el contacto sea verificado.En su página de Facebook resaltaron que "como todos los contactos que hubo hasta el momento" el que se investiga ahora "es un contacto con fuertes probabilidades". "Pero hay que esperar a que la empresa Ocean Infinity verifique el punto antes de hacer aseveraciones sobre el mismo", señalaron. .Este viernes, en su parte oficial, la empresa confirmó que a las 7:15 lanzó el Vehículo Submarino Autónomo (AUV) en una de las áreas a investigar, que denominan punto 5. "Al momento el buque Seabed Constructor se encuentra maniobrando con el destructor ARA Almirante Brown para transferencia de material", se informó en el comunicado publicado a las 11:30 sin dar mayores detalles.Tras la desaparición de la embarcación de la Armada Argentina, el Gobierno contrató a la firma estadounidense, que sólo cobrará los 7,5 millones de dólares de la recompensa si encuentra los restos del submarino.Navegando con bandera de Noruega, el Seabed Constructor, de 115 metros de eslora y 22 de manga, cuenta con un helipuerto, ocho drones subacuáticos que pueden alcanzar los 6 mil metros de profundidad, un laboratorio informático, brazos mecánicos, lanchas y camarotes con capacidad para unos 100 tripulantes.Según informaron organismos internacionales, el 15 de noviembre pasado en pleno Mar Argentino se registró "un evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" que habría afectado al submarino.El pasado sábado cuando se cumplieron diez meses de la desaparición del "ARA San Juan", la empresa que está a cargo de la búsqueda confirmó que dos puntos que habían sido detectados y que se sospechaba podrían ser del submarino correspondían a formaciones geológicas.