Rechazan recusación contra el juez Bonadio

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Cámara Federal rechazó ayer la recusación que presentó la ex presidenta Cristina Kirchner contra el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga el supuesto pago de coimas en la obra pública durante su gestión.La senadora nacional de Unidad Ciudadana había recusado al magistrado para apartarlo del caso, pero el camarista Leopoldo Bruglia señaló que lo expuesto por la defensa de la ex mandataria no era suficiente."No advierto que en el caso se encuentren configurados ninguno de los supuestos taxativamente enumerados en el artículo 55 del Código Procesal Penal, como así tampoco los receptados jurisprudencialmente", consideró Bruglia en su fallo.El integrante de la Sala I de la Cámara Federal rechazó el argumento del abogado de la ex presidenta Carlos Beraldi sobre un "supuesto prejuzgamiento" de Bonadio a su clienta.El camarista señaló que -a su entender- en ningún caso Bonadio "incurrió en un adelantamiento de opinión sobre las pruebas reunidas en esta pesquisa". "No hallándose incurso del juez de grado en ninguna de las causales de recusación previstas a nivel normativo o jurisprudencial, el planteo elevado por la defensa de Cristina E. Fernández debe ser rechazado", sostuvo Bruglia.