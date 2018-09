CRAR juega otro partido decisivo frente a La Salle

Este sábado se disputará la séptima fecha de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral. En nuestra ciudad, CRAR tendrá un duelo clave en su aspiración de conservar el segundo puesto que ocupa en la tabla de posiciones, de cara al objetivo de mantenerse en la elite del certamen en 2019. Su rival, desde las 16, será La Salle, que llega tercero a tres puntos del Verde en un partido que tendrá el arbitraje de Mauro Rivera (Unión Rosarina). A las 12:45 jugarán en pre-reserva con el contralor de Cristian Kuverling, y a las 14:15 en reserva, arbitrando Leandro Magnabosco.El equipo rafaelino acumula cuatro victorias consecutivas, mientras que La Salle viene de perder ante Rowing. La formación dispuesta por el Head Coach Enrique López Durando será con: Gastón Zbrun, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Federico Davicino y Mariano Ferrero (c); Facundo Aimo, Juan M. Imvinkelried y Nicolás Gutiérrez; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo, José Williner, Guillermo Brown, Franco Rosso; Santiago Kerstens.Los demás partidos: a las 16 jugarán Universitario de Santa Fe vs. Pampas de Rufino (Leonardo Del Río); Provincial de Rosario vs. Tilcara (Agustín Monje); Rowing vs. Logaritmo (Fabián Prats) y Alma Juniors vs. Los Caranchos (Exequiel Adrover).Rowing 27 puntos; CRAR 22; La Salle y Los Caranchos 19; Universitario 16; Logaritmo 14; Tilcara 12; Los Pampas 10; Provincial 8 y Alma Juniors 2.JUVENILESHoy se disputará la curta fecha del Final Six de Juveniles, siendo las categorías M-15 y M-16 locales frente a Universitario de Santa Fe. Ambos partidos comenzarán a las 11.15 con el arbitraje de Federico Burkwardt y Darío Botta, respectivamente.La categoría M-19, que también disputa Zona Campeonato, visitará a CRAI de Santa Fe a las 13 con el contralor de Oscar Barufatto, mientras que la M-17 (que juega Reubicación) visitará a Capibá de Paraná desde las 14 con árbitro a designar.En infantiles habrá un Encuentro de las categorías M-6 a M-14 en Rafaela, junto a Querandí, Unión de Sunchales y Brown de San Vicente.