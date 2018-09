Está en marcha la licitación de 9 lotes para hacer pasos a nivel

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo una ordenanza en donde se lo autoriza a concretar la obra del paso a nivel de calle Sargento Cabral, sobre las vías muertas del FFCC Belgrano. La novedad surge sobre la forma de hacer frente a la obra: los fondos saldrán de una licitación de un grupo de lotes, en la periferia de la ciudad. Esto había sido habilitado por el Cuerpo Legislativo, a mediados de este año, a través de la Ordenanza N.º 4.971.La novedad fue confirmada por altas fuentes municipales, quienes indicaron que, a diferencia de lo que se había planteado inicialmente, no se harán tres licitaciones, sino una sola. La misma se encuentra en la fase final, revisándose los detalles en Fiscalía. Estiman que dentro de 30 o 45 días estaría lista.El paso a nivel de calle Sargento Cabral es el primero de varios pasos a nivel que se desarrollarán. La importancia de este radica en lo crucial que significa para mejorar el traslado de quienes viven en las nuevas urbanizaciones al sur ( Pizzurno y nuevos loteos como: Tierra de Pioneros y Lomas del Bosque) y que quieren llegar al centro de la ciudad. En materia económica, quizás, sea uno de los más baratos. Sólo deben concretarse 40 metros de pavimento. Aunque, luego de la megadevaluación de los últimos meses, la cuadra de pavimento se incrementó en un 50%, llegando ahora a cerca de 1.500.000 pesos. De esta forma, este cruce "solo" costará unos $ 600.000.Buena parte de lo recaudado terminará siendo invertido en el cruce de calle Romitelli, lo que permitirá unir a los barrios San José y Mora. En este caso, todavía no llegó la autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). A diferencia de lo que ocurre con el FFCC Belgrano, en donde ya no hay actividad, en este caso, se trata de las vías del FFCC NCA. Dado que sí pasan trenes todavía, se deberá colocar un semáforo automático, de similares características a lo que pasara recientemente con Av. G. Maggi, Ferré o Bv. Lehmann. Solo en este ítem, se deberán invertir unos U$S 300.000. Con la actual cotización de un dólar a $ 40, el semáforo costaría $ 12.000.000.Hay otros pasos a nivel autorizados: el de calle Terragni y Aguado. Este último caso, es complicado, dado que es una diagonal y hay que intervenir muy fuerte en el barrio (sacar árboles, poner iluminación, etc), generando un impacto importante. Además, hay que solucionar qué pasará con la primera cuadra (en donde hay una estación de servicio), que en la actualidad es doble mano y debería pasar a tener un sentido único, dado que sumaría muchísimo tránsito.TERRENOS A LICITACIONLa ordenanza Nº 4.971, que habilita la venta de los lotes, se aprobó el pasado 14 de junio. Los terrenos autorizados a salir del patrimonio del Estado local son los catastros N° 34.669, 34.670, 34.671 y 34.672, de la concesión N° 373, lote N° 13 - Manzana “S”, los catastros N° 32.852 y 35.671 de la Concesión Nº 405-406 - Lote Nº 2 - Manzana “2”, el N° 34.191 - Concesión N° 313 - Lote N° 3 - Fracción “C” y los N° 34.229 y 34.230 - Concesión N° 286 - Lote N° 29 - Fracción “B”.Estos 9 terrenos, que están ubicados en la periferia, en Villa Aero Club, Villa Los Alamos. Pizzurno y el loteo de Ben Hur en el Hipódromo. A enero de 2017 tenían una cotización de 5.5 millones de pesos. Obviamente, estos precios están totalmente desfasados.¿Cuál es la idea? Que quienes se presenten se acerquen lo más posible a los precios de mercado, para conseguir la mayor cantidad de dinero posible.En los fundamentos de la ordenanza se dice que esos inmuebles "hoy se encuentran baldíos y carentes de utilidad ya sea porque presentan dimensiones reducidas que hacen imposible cumplir con el objeto para el que fueron destinados o bien porque en razón de su ubicación se encuentran cercanos a espacios con mayor superficie que cumplen con dicho fin" y que "actualmente representan un gasto de mantenimiento considerable para este municipio, razón por la cual es necesario darles otro destino más provechoso".Y deja en claro que "el destino que se dará al producido de la venta, destinándose dichas sumas a la ejecución de obras de paso a nivel de ferrocarril en intersección con diferentes calles de nuestra ciudad y/u otros cruces o nudos viales estratégicos a resolver".