Media sanción a la ley de educación provincial

En una sesión calificada de "histórica" y por votación unánime de los 46 diputados presentes en el recinto, la Cámara baja santafesina le dio luz verde ayer a la ley de educación provincial que establece, entre sus puntos salientes, la enseñanza escolar obligatoria desde los 3 años de edad.El texto, remitido por el gobernador Miguel Lifschitz al Parlamento santafesino el año pasado y consensuado en comisiones con otros cinco proyectos presentados por diputados de las distintas bancadas, superó el primer peldaño legislativo y, con la media sanción de la Cámara de Diputados, pasó al Senado.La ministra de Educación, Claudia Balagué, quien siguió la sesión detrás de las bancas, confió con la emoción dibujada en el rostro que el texto tendrá sanción definitiva antes de que finalice el año parlamentario."Hemos sancionado una buena ley, que implica un importante avance porque define a la educación como derecho humano, bien público y social con responsabilidad indelegable, imprescriptible e intransferible del Estado provincial", aseveró el diputado socialista Rubén Giustiniani (Interbloque Igualdad).El ex legislador nacional y actual diputado provincial es uno de los principales fogoneros de la ley de Educación desde su promesa de campaña y autor junto a su compañera de bancada Silvia Augsburguer de uno de los proyectos que se fusionaron en comisiones con el mensaje oficial.El dictamen al que se terminó de dar forma en comisiones antes de desembarcar en el recinto de Diputados unificó en un mismo texto, además de las iniciativas del Ejecutivo y de Giustiniani, otras presentadas por los diputados Alejandro Boscarol (UCR), Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular); Verónica Benas (Pares) y Patricia Chialvo y Silvia Simoncini (Frente para la Victoria).EN DETALLEDefine la educación santafesina como "un derecho social y un bien público garantizado por el Estado". Además le otorga carácter de "pública, gratuita, laica, universal, única, común, plural e intercultural, democrática, humanista e inclusiva, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo".Fija la enseñanza obligatoria "desde los tres años hasta la finalización de la educación secundaria". Rechaza acuerdos o tratados "que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o bien transable o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación".Establece cuatro niveles de educación: inicial, primaria, secundaria y superior. Y nueve modalidades: técnico profesional, artística, especial, permanente de personas jóvenes y adultas, rural y de islas, intercultural bilingüe, en contextos de privación de libertad, domiciliaria y a distancia, virtualidad y nuevas presencialidades.Para la educación primaria contempla las jornadas simple, ampliada, completa y de completa con albergue. El nivel superior comprende la formación desarrollada en los Institutos Superiores de Formación Docente, los Institutos Superiores de Educación Técnico Profesional, los Institutos Superiores de Educación Artística y los Institutos Superiores de Educación Física. Se crea el Instituto Provincial de Formación Docente Continua.LA EDUCACION SEXUAL,EJE DE PROTESTASLa explanada de la Legislatura santafesina fue testigo el jueves de posiciones encontradas sobre la Educación Sexual Integral (ESI). Si se miraba desde una ventana del imponente edificio blanco hacia fuera, a la izquierda de la plaza, se concentraban banderas y pañuelos verdes, violetas y multicolores con personas de todas las edades que reclamaban por la autonomía de las personas, y a favor de recibir información para la igualdad.Del lado derecho, cantos descoordinados como "Con mis hijos no te metas" y "Educación sí, ideología no" de la mano —en su mayoría— de hombres mayores que blandían banderas con cruces rojas, consignas o figuras religiosas y banderas argentinas.Pero en el Senado provincial en ningún momento se discutió el proyecto de ley de ESI que obtuvo media sanción en la Cámara baja el 14 de junio de este año. (Fuente: La Capital de Rosario)