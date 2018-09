Rubén Goldín, en el sentido más íntimo

Hablar de Rubén Goldín lleva casi inmediatamente a remitirse a La Trova Rosarina. Una generación inolvidable de músicos rosarinos que a comienzo de los años 80 le puso su impronta y su sello a la música popular. Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Jorge Fandermole, Silvina Garré, Adrián Abonizio, Fabián Gallardo, Lalo de los Santos, formaron parte de esa selección en la que Goldín era protagonista.Es inevitable llevar la memoria a la presentación del álbum “Tiempos difíciles” de Juan Carlos Baglietto como piedra fundamental. Hoy muchos años, discos y canciones después, cada uno tiene una trayectoria, una historia para contar y lo hace en modo solista. Una vez más Rubén Goldín estará con su arte en la ciudad de Rafaela. Esta vez el escenario del Centro Cultural Municipal será el elegido. Una versión íntima y solista “aunque cuando escuchen lo que voy a hacer no pareciera que estoy solo”, según el propio Goldín aclara.La tecnología ha pasado a ser una gran aliada para músicos que vienen de épocas “analógicas”. Ya ocurrió con Pedro Aznar este año. En su último show en la ciudad se presentó solo, pero con el guiño cómplice de la tecnología por momentos pareció estar acompañado de varios músicos. “Me presento solo, aunque cuando escuchen lo que voy a hacer no pareciera que estoy solo, la tecnología nos permite hacer un par de cosas interesantes. Tengo una ‘loopera’ que en un par de canciones grabo una guitarra en vivo y sobre lo que suena vuelvo a grabar una o dos guitarras más y puedo cantar sobre eso”, relata el rosarino horas antes de llegar a Rafaela.Viene a presentar su último álbum, “Girasoles”, un trabajo que está orientado hacia el folclore, acaso su raíz musical. “Lo primero que aprendí a tocar fue folclore, cantaba ‘Guitarrero’, la primera zamba que aprendí. Y en el disco ‘Girasoles’ hay folclore argentino, peruano y brasileño.Claro que el repertorio es mucho más amplio. “habrá canciones de mis discos como Sueño de Valeriana, La bruja y el ogro, Basura en colores, Otro ángel, o sea canciones de discos anteriores y luego canciones de ‘Girasoles’”. También habrá lugar para algunas canciones de próceres como Charly García, Gustavo Ceratti, Luis Alberto Spinetta o de autores rosarinos.A los 63 años, Goldín tiene trayectoria suficiente como para poder opinar del momento actual del rock nacional que él y otros tantos artistas rosarinos supieron forjar. Y en ese sentido es bastante crítico. “Esta etapa del rock nacional, la verdad que no la veo. No encuentro cosas que me den alegría, no encuentro cosas que yo escuchaba cuando tenía 15 y 20 años. Yo no veo algo con el vuelo, la creatividad y potencia de aquellas bandas como Almendra, Manal o Los Gatos. La verdad no lo veo bien al rock nacional”.