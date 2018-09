Concejo: fue modificada la norma sobre el uso del casco

Por el término de dos horas, el Concejo aprobó ayer 10 proyectos con la ausencia de su presidente Raúl Bonino, generándose un debate sobre la modificación del uso del casco, presentado por el edil Lisandro Mársico.Por conducir una moto sin tener colocado el casco reglamentario de seguridad -la medida alcanza al acompañante que no cumpla con la exigencia- la retención queda sin efecto cuando los infractores puedan en el operativo procurarse por sus medios el casco. Si el infractor no puede acceder al casco, no siendo reincidente de esta falta siempre que no exista otra infracción que amerite la retención del vehículo y con su consentimiento, el Municipio durante los primeros 5 meses de esta ordenanza proveerá un casco cuyo costo será a cargo del infractor.En el otro artículo aprobado, la modificación tendrá aplicación a partir de los 90 días de su vigencia, plazo en el que el Municipio deberá realizar una campaña de información sobre las consecuencias de la salud de las personas por el no uso del casco y las sanciones aplicables. "En lo que va del año hay 12 muertes, no hay fotomultas, no hay radares... qué hacemos: 3 meses de campaña, 5 meses para el casco. No arrancamos con el tránsito en la ciudad, no le encontramos la vuelta, legislamos y seguimos peor que antes, están legisladas y se dejan de hacer. El Estado municipal es el culpable y responsable con un poder sancionatorio laxo, acciones que no se sostienen en el tiempo. El DEM no toma el camino correcto con los resultados a la vista, estoy decepcionado con el Ejecutivo. ¿Cuántas motos hay sin patente en Rafaela? ¿Cuántos arrebatos con motos hay? No solamente de motochorros, sino también paran en los almacenes y cometen robo o hurto, sin patentes y circulan por la ciudad, ¿qué piensan los jueces y fiscales? ¿Quién tiene la función de Policía de secuestrar una moto? Las patentes dadas vuelta para que no se puedan verificar, las calles y avenidas a veces son tierra de nadie, empecemos a aplicar 'mano dura'", destacó Mársico.Hugo Menossi agregó que "en el 2011 el Municipio hace cumplir la ley, antes no había controles, pero ahora llegamos a una meseta, ha crecido mucho el no uso del casco especialmente en el verano. Es un problema grave de valores: de no cuidar la vida, la falta de educación desde las familias y las escuelas, es un problema complejo. Hay una contradicción del DEM, en las escuelas se podrían hacer multas porque están los inspectores en los controles de tránsito. Usar el casco es proteger la vida, proteger al Estado para hacer tratamiento a los enfermos, lo hacemos por los vecinos y sus familias".Silvio Bonafede opinó que "por la fuerza nada, todo tiene que ser por la razón y la educación; hay que ser optimistas, en los próximos 10 años nadie va a usar la moto sin casco".Evangelina Garrappa aclaró que "ahora hay más de 1.000 motos retenidas y 900 para la compactación; se trabaja sostenidamente y hay que modificar conductas es el desafío más importante. No es fácil estar en la calle y hay que ir monitoreando. El objetivo es usar más el casco y que proteja la vida; hay multas que se destinan a emprendimientos productivos y el programa Rafaela impulsa. Está 'La Moreno te pone freno' reconocido a nivel provincial a cargo de las docentes Cecilia Perini y Lorena Iriarte". También hablaron Leonardo Viotti, Marta Pascual, Alejandra Sagardoy.A decir verdad, es un problema complejo la falta de apego a las normas de tránsito en la Argentina. Es una cuestión cultural ser transgresores, pero somos "hijos del rigor" porque cuando viajamos al exterior terminamos cumpliendo el marco legal...Menossi dijo "el DEM consideró que estaban mal categorizadas en la alícuota en general, entonces fueron encuadrados en el rubro de investigación y vigilancia del 1%, que generó una deuda más intereses. La Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad del CCIRR presentó notas y nos reunimos. Tenemos la potestad de hacer esta condonación, cerrando esta situación".En la votación hubo 7 a favor y la abstención de Garrappa, argumentando que hay un dictamen de la Fiscalía y le faltó más tiempo para conocer el proyecto. Estuvo presente Armando Marinozzi, titular de la citada cámara. "Interpretaron que no estábamos declarando un rubro que ejercíamos, solamente el monitoreo de alarmas; consideraron que era parte del rubro investigación y vigilancia. Se explicó que es una actividad nueva la seguridad electrónica y no está regulada. Se creó una tasa inferior a la general, nosotros siempre pagamos esta última, genera intereses y retroactivo; lo consideramos injusto, nuestra actividad difiere de investigación y vigilancia", aclaró a LA OPINION.entre Dona y Salva, y colocación de luminarias. Mársico: "es calle privada, pero afectada al uso público, permitiendo la conectividad de los barrios Independencia, Martín Fierro y otros barrios del oeste, y usada por los obreros de fábricas de noche; debe ser incluida en el presupuesto de 2019".el 28 de septiembre de 9 de 13 en el Centro Cultural Municipal a cargo del CUDAIO. Bonafede destacó la presencia de integrantes de Honrar la Vida presentes en la sesión y el aporte de los alumnos del Colegio Misericordia."es una actualización de la ley para mejorar calidad de vida de los diabéticos", dijo Garrappa."se prima la actividad social con el boleto estudiantil gratuito, la adquisición de nuevas unidades con 2 de promedio por año. Pedimos no quitar el subsidio de $ 2,5 millones mensuales para evitar el enorme incremento social del boleto" (Garrappa).entre 9 de Julio-Constitución y Lavalle-Tucumán. Mársico recordó que presentó otro proyecto hace más de un año y perdió estado parlamentario. Garrappa dijo que en la semana se hizo una reunión entre el Municipio y el CCIRR para ver cómo se implementa."el pedido causa en la queja de un vecino que no puede utilizar el servicio de manera eficiente, según lugares y horarios prefijados, hago sugerencias para cumplir mejor el servicio", sostuvo Mársico. Viotti se sumó para decir que "un colectivo se rompió y salió de uso, una de las líneas no pasaba, no podía ser reemplazado por falta de unidades. Los conductores dicen que se alargan recorridos con el mismo tiempo, el transporte público debe ser prioridad en el diseño de la ciudad, que ayudaría a descongestionar el tránsito y menor riesgo de accidentes"."como alternativas para esta calle que es angosta, estacionan vehículos, queda poco espacio para la circulación de mayor porte, dar sentido único, abrir la calle hacia Vieytes o estacionar de un solo lado" (Marta Pascual)."ante la inseguridad, con las nuevas tecnologías implementar el sistema para pagar con tarjetas de créditos o débitos" (Bonafede)."es una intersección conflictiva por el tránsito, están la UTN y la UNRAF, pensar en cambiar el sentido de Rivadavia en una sola mano" (Viotti).para alimentos, servicios atmosféricos, cemento, columnas de alumbrado público, artefactos de iluminación, para casos urgentes hasta el 31 de diciembre, presentando 2 ofertas como mínimo. Garrappa: "en esta coyuntura que no se mantienen los precios, dar esta herramienta para gestionar con rapidez, brindando servicios necesarios de la ciudadanía".