Minibus: ¿se dejará de lado la fórmula polinómica para la suba?

El Intendente Luis Castellano evalúa la posibilidad de suspender la fórmula polinómica a partir de la cual se le da una automaticidad técnica al incremento del boleto del transporte público de pasajeros, como consecuencia de la fuerte crisis económica por la que está pasando nuestro país. En tal sentido, propondría una reunión con la Comisión de Transporte y allí se analizaría la posibilidad de subir el boleto un 50%, pasando de los $10 actuales a $15.

A finales del año pasado, el Concejo Municipal -al igual que lo hizo con la Tasa General de Inmuebles- aprobó un incremento de la Tarjeta Electrónica de Pasajeros, pasando de 5 a 10 pesos el boleto general y de 3 a 6 pesos para jubilados y pensionados, pero los futuros aumentos serán a través de una fórmula polinómica (60% del personal, 15% combustible y 25% de reparaciones y repuestos) a "referéndum" del Concejo. El artículo 3º de la ordenanza Nº 4.918 dice que la actualización será semestral. El decreto N° 47.517, del 13 de julio, fijaba en su artículo 1º el precio del boleto del Transporte Urbano Municipal de Pasajeros, en $ 11.50, para jubilados y pensionados en $ 7,00 y la adquisición de la tarjeta electrónica o su reemplazo, en $34. Es decir, un 15% de aumento. Este decreto nunca subió al Concejo Municipal para su refrendo, motivo por el cual, el valor sigue en $10. Castellano reconoció que la demora se debió a la incertidumbre económica del país y a la falta de precisiones sobre qué pasará con los subsidios que recibe la Municipalidad para este sistema, que anualmente alcanzan los $25 millones.

El mandatario local realizó estas declaraciones en "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), quien indicó que "no sabemos si la quita de los subsidios al gasoil se va a producir. En caso de que se produzca, si va a ser completa o hacer una transferencia a las provincias para que lleguen a los municipios de otra manera".

Castellano indicó que mantuvo un diálogo con el Subsecretario de Transporte de la Nación, Luis Molouny, quien estuvo presente a comienzos de semana para la presentación de la SUBE. "Lo que me dijo es que en principio, estaría resuelto -cosa que hay que tomar entre paréntesis- es que esto sería a partir del año 2019. Que se mantendrían todas los beneficios sociales que tiene la SUBE -por eso era importante entrar a al sistema este año- y que los fondos que se quitarían por subsidio al gasoil vendrían de otra manera al gobierno provincial para que las provincias acuerden con cada uno de los municipios. Pero que todavía no está resuelto. Mucha incertidumbre. Estamos hablando de $2.250.000 mensuales que ingresan al municipio de la ciudad para sostener el transporte público". De hecho, el tema de los subsidios, estará incluido dentro del petitorio que se le presentará al Gobernador y a los legisladores provinciales, el próximo jueves.

Castellano reconoció que la incertidumbre fue el motivo por el cual aún no se elevó al Concejo el refrendo del incremento del 15% que se determinó en julio pasado. "Este es el motivo", sentenció.

"Nos vamos a tener que sentar también con el Concejo Municipal para ver qué hacemos con esto. Por lo menos, con la Comisión de Transporte -que la integran algunos concejales de la oposición y el oficialismo y parte de mi equipo- para ver qué hacemos. ¿Para qué vamos a estar haciendo una suba de boleto con una polinómica que ya quedó totalmente desactualizada cuando no sabemos qué es lo que puede pasar con el fondo a gasoil los próximos días o meses?", se preguntó el Intendente.

Cuando se lo consultó sobre si demorar el incremento del 15% dispuesto en julio no hacía aumentar las diferencias económicas con lo que dicta la realidad, Castellano respondió: "lo que creo que hay que hacer es que, a lo mejor, en vez de llevarlo a $12 hay que llevarlo a $15.

"Lo que quiero hacer es que se junte la Comisión de Transporte, empecemos analizar cuál va a ser la subas y seguimos con esta polinómica o, a partir de esta incertidumbre, pegamos un salto un poquitito más grande para que, en el caso de que se saque el subsidio gasoil, el aumento no sea tan grande. Porque además, desde que está $10, también hemos tenido aumentos de gasoil importantes. Mucho más importantes de lo que de lo que esperábamos", completó Castellano.