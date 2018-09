La desocupación se acerca a dos dígitos

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La desocupación trepó en el segundo trimestre al 9,6% según el INDEC, el indicador más alto en doce años y que significó una suba de casi un punto contra el mismo período del 2017, por lo que alrededor de 250 mil personas pasaron en ese período a estar desempleadas. Si las cifras del organismo se proyectan a nivel país, cerca de 1.900.000 personas están sin trabajo y 2.100.000 se encuentran subocupadas.

De este modo, si se suman quienes no tienen trabajo y quienes apenas realizan changas u ocupaciones temporarias, un total de 4.000.000 de habitantes son los que tienen graves problemas de empleo.

El indicador informado por el organismo es el más alto de los últimos 12 años, ya que sólo fue superado por el registró correspondiente al primer trimestre del 2007 de 9,8%.

Según los datos oficiales, el índice verificado al cierre del primer semestre acumuló un alza del 2,4% en lo que va del año, ya que en diciembre pasado se había ubicado en el 7,2%. El indicador experimentó una suba del 0,5% respecto de los primeros tres meses de este año.

La subocupación, en el mismo período, se ubicó en el 11,2% y registró una leve suba del 0,2% respecto del segundo trimestre de un año atrás y creció un punto porcentual desde diciembre pasado.

El organismo consideró que en la comparación interanual "se registra un incremento estadísticamente significativo en las tasas de desocupación y actividad respecto del segundo trimestre del año 2017". El INDEC agregó que "no se registran cambios significativos en la tasa de empleo con respecto al mismo trimestre del año anterior".

La tasa de actividad se ubicó en el 46,4% y un punto porcentual por encima de la medición del segundo trimestre del año anterior, mientras que la tasa de empleo fue del 41,9 y fue un 0,4% más alta que la medición del mismo periodo del año pasado.

Según las cifras correspondientes solamente a los 31 aglomerados urbanos que mide el organismo, la población desocupada alcanza a 1.239.000 personas, mientras que las personas ocupadas pero que buscan empleo llegan a 2.056.000 y la subocupada que no busca trabajo a los 1.447.000 habitantes.

Los datos se corresponden con una población económicamente activa de 27,7 millones de personas que habitan los 31 aglomerados relevados por el INDEC.

La desocupación más alta se registró en los partidos del conurbano bonaerense con un registro del 12,4%, mientras que el distrito menos afectado por el desempleo fue La Rioja, con un 2,3%.

El segundo indicador más alto fue el de Rawson-Trelew con una desocupación del 11,7%, seguido por el Gran Buenos Aires donde llegó al 11,4%, Santa Rosa-Toay con un 11,1% y el Gran Córdoba con un 10,8% de su población sin trabajo. En tanto, en el Gran Rosario la desocupación trepó al 8% y en el Gran Santa Fe al 7%.

Entre los distritos con menor desocupación se ubicaron, después de La Rioja: Posadas con un 2,5%, Santiago del Estero-La Banda con 3,4%, San Luis con 3,3%, Formosa con 3,6% y Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, con 3,7%.



5,1% DE LOS JEFES DE

HOGAR, DESOCUPADOS

La desocupación afecta al 10,8% de las mujeres y al 8,7% de los varones, de los cuales 5,1% son jefes de hogar. La tasa de desocupación de los varones entre el primer y segundo trimestre se incrementa en 0,7 puntos porcentuales (de 8,0% a 8,7%), indicó el INDEC. La de los jefes de hogar se incrementó 0,5 puntos porcentuales, pasando entre el primero y el segundo trimestre trimestres de 4,6% a 5,1%.

Desagregando por grupos de edad, las diferencias más importantes se presentan entre los varones de 14 a 29 años, para quienes la desocupación aumenta en dos puntos porcentuales (de 15,3% a 17,3%). Entre las mujeres se mantiene prácticamente en el mismo nivel entre ambos trimestres y paso del 10,6% al 10,8%.

Los ocupados representan el 55,6% (un 5% más que en el trimestre anterior) y los subocupados son el 12,4%, que significó una suba de 1,6 puntos porcentuales en la misma comparación. El porcentaje de sobreocupados alcanza el 29,3% sin mostrar diferencias respecto al trimestre anterior, según los datos informados por el INDEC.

Por rama de actividad de los ocupados, las principales variaciones en su distribución se manifiestan en torno a los 0,6 puntos porcentuales: se observan incrementos tanto en la construcción que pasa de 8,6% a 9,2% y en el comercio de 18% a 18,5%.