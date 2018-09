Panorama Político

AMADEO AGRADECIO

AL DR. BRUNASSI

En el programa televisivo "Palabra de Leuco" del martes último por el canal TN, su conductor Alfredo Leuco entrevistó en el estudio al diputado nacional Eduardo Amadeo, abordando distintos problemas políticos y económicos del gobierno nacional. Casi al final, le preguntó por el hecho grave que recientemente vivió el legislador de Cambiemos cuando regresaba de Paraná a Buenos Aires, recordando que estaba en una estación de servicio en Granadero Baigorria cuando se descompuso, se desvaneció y sufrió un paro cardiorespiratorio, producto de su asma; aparentemente, hubo un derrame de combustible. La sorpresa periodística es que por teléfono estuvo escuchando el médico rafaelino Germán Brunassi, quien le salvó la vida, primero reanimándolo y luego fue transportado en una ambulancia hasta Rosario. "Soy ateo, pero creo que fue Dios y Germán un instrumento", testimonió Amadeo. Brunassi volvía ese día de Rosario, luego de participar de un encuentro mariano. Fue un diálogo muy emotivo y conmovedor para la audiencia. Esta información había sido publicado en LA OPINION.



CASTELLANO

EL CONDUCTOR

Una recorrida por la cuenta de Instagram del intendente, Luis Castellano, permite encontrar asuntos de la gestión mezclados con escenas de la vida personal. Como la imagen que publicó el pasado 9 de septiembre junto a su hija Regina a bordo del automóvil familiar con un breve comentario: "Domingo, enseñando a manejar a Regi!!!". Ahora el último fin de semana insistió por ese lado al publicar una foto en familia y con una dedicatoria de feliz cumpleaños número 18. Ahora entendemos porque el intendente tiene su escuela de conducción.



CORACH EN LA

CASA ROSADA

Marcos, el jefe de Gabinete, estuvo en la Casa Rosada el último martes. Claro, dirán ustedes, Marcos Peña es el jefe del Gabinete de Ministros y siempre está en la sede del Gobierno nacional. Pero quien también estuvo fue Marcos Corach, el jefe de Gabinete de Secretarios de la Municipalidad de Rafaela, el martes pasado cuando participó de un encuentro

titulado "Evidencia para la gestión pública: economía del comportamiento y políticas públicas" junto a la rafaelina Natalia Aquilino, del CIPPEC.

"Desde Rafaela llevamos nuestra experiencia de modernización y transparencia en la gestión municipal realizada en colaboración con CIPPEC", destacó el funcionario local en su cuenta de Twitter acompañado de una foto en la que lucía de saco y corbata de nudo ancho. Muy cerquita, de amplia sonrisa y saco rojo una radiante Aquilino, una destacada rafaelina especialista en transparencia y evaluación de sistemas políticos y de gobierno.

"Aquí en Casa Rosada junto a Natalia Aquilino de @CIPPEC participando de la cumbre T20 (Think 20) que se reúne para transmitir sus recomendaciones de políticas a la presidencia argentina del G20 y debatir sobre asuntos relevantes para la gobernanza global", acotó Corach quien dejó por un rato la esgrima discursiva, la disciplina con la que suele enredarse con la oposición política en el pago chico.

De paso, como suele suceder, en este tipo de reuniones lo que vale son los nuevos contactos y las posibilidades de gestionar programas a futuro. El propio Corach dialogó con Renos Vakis, quien tiene su oficina en Washington y es codirector de Mente, Comportamiento y Desarrollo del Banco Mundial. Exploraron alternativas en torno a planes de educación. Quien dice...



¿GASPAROTTI

PODRA?

Después de su debut en las elecciones del año pasado como cabeza de una lista que tenía una banca del Concejo en la mira, Oscar Gasparotti está dispuesto a ir por más. Alineado a Mauricio Macri y a Cambiemos, el año pasado finalmente compitió con su Podemos por fuera de la coalición gobernante en la Nación. Y no le fue bien mientras que quienes se quedaron dentro de Cambiemos, Lalo Bonino y Leo Viotti, quebraron todos los récords electorales a nivel local y le dieron una paliza al oficialismo de la ciudad desde 1991.

Por eso ahora Gasparotti -o "Cachi" para los amigos- está dispuesto a estar en las boletas, aunque a esta altura nadie puede asegurar si estará en la de candidatos a concejales o a intendente. Si bien aún no hay fechas, en abril podrían efectuarse las primarias y en junio las generales de la Provincia.

A diferencia del año pasado, esta vez no habrá tanta influencia de la marca Cambiemos como el año pasado cuando los comicios legislativos fueron unificados. En Santa Fe, primero se votarán autoridades locales y provinciales, en tanto que presidente y legisladores nacionales se elegirán entre agosto y octubre.



INTENDENTES DEL PJ,

UNIDOS EN LA CRISIS

Entre la crisis económica y la precampaña electoral, llega el momento en el que los actores políticos se juntan o bien marcan sus diferencias.

Agobiados por la caída de fondos y el sostenido incremento de la demanda social en sus municipios, los intendentes justicialistas santafesinos reactivaron su Foro y se reunieron el lunes en Rafaela para consensuar un documento de acción política con el que, rápidamente, fueron a Santa Fe a ampliar su base de sustentación con un encuentro en la sede del PJ con diputados y senadores provinciales.

En ese ámbito se acordó un nuevo documento, actualmente en proceso de revisión, que será presentado la semana que viene ante el gobernador, Miguel Lifschitz y la Legislatura. Van a reclamar por el pago del Fondo de Obras Menores adeudados del año pasado y se van a quejar por lo que entienden una desigual distribución de recursos de seguridad y políticas sociales en beneficio de Rosario y Santa Fe y en detrimento de interior provincial.

Es un capítulo que recién comienza... habrá más noticias para este boletín.



LIFSCHITZ, EN MODO

POSICIONAMIENTO

Descartada la posibilidad de la reelección, el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, le ha dado un nuevo sentido a su carrera profesional política con la opción de proyectarse a la gran escena nacional donde no descarta integrar alguna fórmula para llegar a la Casa Rosada o, de última, al Congreso. Ya fue intendente de Rosario, senador provincial y actualmente gobernador.

Ahora es tiempo de sembrar y después será el de cosechar. No hace mucho el mandatario provincial compartió actividades oficiales junto al destacado peronista salteño Juan Manuel Urtubey, considerado aún como presidenciable en el marco de una renovación del peronismo nacional y popular. Además, siempre hace cosas junto a otros dos peronistas, el entrerriano Gustavo Bordet y el cordobés Juan Schiaretti. Y esta semana acordó con el sanjuanino Sergio Uñac, también del PJ.

Es impresionante cómo se lleva bien con todos los gobernadores peronistas. Extrañamente, no tiene buena relación con el peronismo santafesino... por lo que aquel viejo refrán se mantiene vigente, en casa de herrero, cuchillo de palo.

Vale decirlo también, Lifschitz cada vez que puede marca sus diferencias con la gestión nacional de Cambiemos, más que Bordet, Schiaretti y Urtubey juntos.