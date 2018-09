F1: no está definida la continuidad de Ferrari

La continuidad de Ferrari en la Fórmula 1 a partir de 2020 sigue en duda. Su contrato finaliza dentro de dos años y todavía no ha asegurado si seguirá en la competición una vez cumplido el plazo.Con la nueva reglamentación en camino, las oportunidades de continuar aumentan, pero Louis Camilleri no confirma nada."Estamos discutiendo nuestras preocupaciones sobre los aspectos técnicos, financieros y de organización. Creemos que hay un consenso básico sobre los principales objetivos que definirán el futuro, pero la visión precisa de cómo llegar aún está lejos", explicó el presidente de la firma italiana a La Gazzeta dello Sport.El principal objetivo de la Fórmula 1 es continuar siendo la categoría reina del automovilismo, algo que Ferrari quiere tener sobre seguro antes de confirmar su continuidad."Se ha avanzado, pero aún estamos lejos de un acuerdo que incluya todo y pueda ser firmado por todos. Sigo siendo optimista de que se llegue a un acuerdo a tiempo, pero me gustaría añadir que, en Ferrari, seguimos insistiendo en que no puede ver un deterioro de la Fórmula 1, tiene que permanecer como la principal competición del automovilismo", comentó Camilleri.Otro de los problemas a los que se enfrentan son los puntos de vista diferentes entre la organización y los propios equipos y hasta que no haya un consenso, no seguirán hacia delante."Obviamente, hay conflicto de intereses. Liberty quiere ganar más dinero y los equipos también, así que todos estamos esperando un poco", concluyó.