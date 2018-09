Colón recibe a Godoy Cruz y San Lorenzo a Patronato

SANTA FE, 21 (NA) - Colón intentará hoy recuperarse en la Superliga cuando se enfrente como local ante un entonado Godoy Cruz en un partido correspondiente a la sexta fecha del certamen argentino. El encuentro se disputará a partir de las 21.00 en el estadio Brigadier Estanislao López, contará con el arbitraje de Diego Abal y será televisado por Fox Sports.Colón viene de perder por 3 a 0 en su visita a Independiente donde fue expulsado Alan Ruiz, aún no ganó en la Superliga y en la semana la barrabrava "apretó" al plantel que conduce Eduardo Domínguez pidiéndole "explicaciones" por el actual momento futbolístico. Domínguez aún no definió el equipo que jugará en el cual el uruguayo Gonzalo Bueno podría tener su oportunidad al igual que Leonardo Heredia, pero el entrenador lo dará a conocer más cerca del partido.En el elenco de Mendoza el entrenador Diego Davobe podría decidir el ingreso de Fabián Henríquez en reemplazo de Osmar Leguizamón.SAN LORENZO ANTE PATRONATOSan Lorenzo buscará hoy su primera victoria en la Superliga cuando reciba a un Patronato necesitado de triunfos en el partido con el cual se dará inicio a la sexta fecha del campeonato argentino. El encuentro se jugará a partir de las 19.00 en el estadio Pedro Bidegain, será controlado por el árbitro Pablo Echavarría e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.San Lorenzo aún no ganó en la Superliga -acumula cuatro empates y una derrota en la fecha pasada por 1 a 0 ante Godoy Cruz en Mendoza- y para intentar revertir la situación el técnico Claudio Biaggio hará siete cambios. Biaggio dispuso que Marcelo Herrera, quien debutará en Primera, ingresará en reemplazo de Víctor Salazar mientras que Gonzalo Rodríguez entrará por Fabricio Coloccini y Elías Pereyra por Gabriel Rojas. En el mediocampo, Bautista Merlini irá por Gerónimo Poblete mientras que Franco Moyano hará lo propio por Ariel Rojas y en la zona de ataque Nahuel Barrios reemplazará a Rubén Botta y Nicolás Reniero irá por Pablo Mouche.