Se desplomó un puente

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 21 (NA) - Un puente de la ciudad de San Miguel de Tucumán se desplomó en el momento en el que pasaba un camión cargado con tierra y ripio. Según trascendió, el hecho ocurrió este jueves alrededor de las 11:00 en uno de los puentes que estaba ubicado en el barrio Manantial Sur de la capital provincial, en avenida Colón y diagonal Lídoro Quintero.

El conductor del vehículo de gran porte que intentó cruzar el puente fue identificado como Franco Rodríguez, de 26 años, y sólo sufrió algunas heridas, pero ninguna de gravedad.

"Los vecinos me ayudaron a salir. Apenas escuché un estruendo y se cayó. Todos los días paso por acá, estoy bien", dijo el conductor en declaraciones al Canal 8 de Tucumán, y agregó que el camión debía tener una carga de unos 36 mil kilos.

En tanto, Ricardo Abad, titular de Vialidad Provincial en declaraciones al portal del diario La Gaceta, contó que el puente se había habilitado en el año 2015 y no tenía ninguna advertencia sobre el estado actual de la estructura.

"No teníamos ningún reporte. Ahora van a evaluar los técnicos y profesionales en el lugar para determinar lo que pasó", indicó Abad.

Juan Falivene y Jorge Llanos, ambos de la empresa Falivene que construyó el puente, enviaron una nota a La Gaceta en la que señalaron que la construcción sufrió actos de vandalismo durante su construcción y tras su habilitación y que no creen que el derrumbe haya sido por el peso del camión que lo cruzó.