Tapia garantizó que habrá fecha

BUENOS AIRES, 21 (NA) - El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró ayer que no corre riesgo la disputa de la fecha del fútbol el próximo fin de semana, incluido el Superclásico, en la previa a la reunión de hoy con la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) que reclama la reapertura de las paritarias y amenaza con no brindar servicio en los estadios.

"Va a haber fútbol el fin de semana. Nosotros siempre apostamos al diálogo, de hecho contestamos su carta documento. No estaba yo acá en AFA el martes, nosotros tenemos que solucionar los problemas, trabajar con mucha responsabilidad priorizando el diálogo y ayudando a los clubes", explicó Tapia.

En declaraciones a la prensa, "Chiqui" evaluó la situación que se agudizó en las últimos días y recordó que "el primer gremio" con el que firmaron un acuerdo fue con Utedyc.

En ese contexto, Tapia adelantó que en la reunión de Comité Ejecutivo celebrada este jueves en la sede de Viamonte se decidió dejar sin efecto el porcentaje de retención de cada entrada vendida por parte de AFA hasta el 30 de junio de 2019, para que ese diferencial quede en los clubes. Tapia recibirá este viernes a partir de las 11:00 al secretario general de Utedyc, Jorge Ramos, quien solicita la reapertura de las paritarias que ya tuvieron un acuerdo por 15 por ciento a principios de año, a partir de que la inflación superó ampliamente ese número.