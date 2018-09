El gas natural sigue siendo la obra más pedida de los vecinos

Este viernes, conjuntamente con la llegada de la Primavera, el barrio Los Nogales de nuestra ciudad tiene otro motivo para estar de festejo, ya que el sector, uno de los más nuevos, extensos y habitados de Rafaela, estará cumpliendo 34 años de existencia.Acerca de la realidad del barrio, Mabel Burgui, presidenta de la Comisión Vecinal del sector desde hace 14 años, le comentó a LA OPINION que “dentro de todo, el barrio está bastante bien y tranquilo. Como todo barrio, siempre hay algún problema y tiene sus necesidades. Seguimos tramitando y esperando que llegue el gas natural a nuestro sector, ya que es la principal obra que nos está haciendo falta a todos los vecinos que vivimos al oeste de la ruta 34. Todos los vecinos lo piden, como así también el agua corriente, pero en menor medida. Con el tema de la pavimentación y alumbrado se ha avanzado bastante en los últimos tiempos”.En materia de seguridad, Burgui agregó que “la realidad no está ajena a otros sectores de la ciudad. Cada tanto se dan algunos robos, pero esto está pasando en todos lados. Igualmente, se está viendo mucha presencia policial, para la tranquilidad de los vecinos. Los que más saben estar son los de la GUR, que se están comportando 10 puntos con nosotros, haciendo el laburo que debería hacer la policía. Y este sábado vamos a tener la fiesta del barrio con la presencia de varios grupos musicales -ver aparte-”.Haciendo hincapié a las actividades que se vienen desarrollando en la Comisión Vecinal, Mabel acotó que “se hacen muchos talleres -algunos municipales-, como ser de manualidades, gimnasia, zumba, yoga, folclore, y lo bueno es que son muchos los vecinos que participan. Se hacen varias cosas. Los chicos tienen las canchitas de Ferro que las ocupan todos los días de la semana y se están incluyendo cada vez más para practicar deportes”.Con respecto a construcción, “el sector se está expandiendo, ya que con el correr de los años se están haciendo más casas nuevas, haciendo que el barrio tenga más habitantes. Ya quedan muy pocos baldíos”, nos explicó Mabel.Por último, adelantó que seguirá en el cargo, un puesto que por ahora nadie quiere ocupar. “El año que viene hay elecciones, pero estoy ofreciendo el cargo y nadie quiere saber nada. Así que por ahora me quedaría dos años más. No es fácil estar en el cargo, porque como está la situación ahora, la juventud trabaja o estudia y casi no tienen tiempo para hacer otras actividades”.