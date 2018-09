La lesión de Andrada no es grave

BUENOS AIRES, 21 (NA) - El arquero de Boca Esteban Andrada será operado en las próximas horas pero la situación no es "tan grave como se esperaba", según informó su representante, que adelantó una probable recuperación en 40 días. El empresario Luciano Nicotra, que está junto al futbolista en el sanatorio donde se encuentra alojado, dijo que "es probable" que sea intervenido este viernes."Recién vino un cirujano que trabaja con la persona que lo va a operar. Tiene una fractura lineal no desplazable. Es quirúrgico, pero menos grave de lo que se creía", dijo Nicotra en declaraciones formuladas a Radio La Red. Andrada recibió un cabezazo de Dedé, defensor del Cruzeiro, aunque esa situación no le impidió culminar el partido que ganó Boca 2 a 0 frente a Cruzeiro, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.Por otra parte, el mediocampista colombiano Edwin Cardona se retiró ayer de la práctica de Boca con una férula en el tobillo izquierdo, producto de un esguince, que lo pone en serias dudas para formar parte del Superclásico frente a River del próximo domingo, por la sexta fecha de la Superliga.