Y metió segunda

Anoche, en el inicio de la décima fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol 9 de Julio se impuso por 2-0 en su visita a Unión de Sunchales. Los goles para la victoria “Juliense” fueron anotados por José Núñez a los 10 minutos del primer tiempo y Gastón Monserrat, de penal, a los 35 minutos del complemento.Este fue el segundo triunfo del “León” en el torneo y lo consigue de manera consecutiva. El conjunto sunchalense terminó con diez por la expulsión de Michael Juárez a los 30 minutos del segundo tiempo.En el encuentro de Reserva Unión se impuso por 2 a 0.La 10ª fecha del Clausura tendrá continuidad en la noche de hoy con el segundo adelanto. A las 22 hs, con arbitraje de Rodrigo Pérez (D. Suárez y E. Colman), Argentino Quilmes estará recibiendo la visita del Deportivo Tacural.El “Cervecero” viene de ganarle 1-0 a Ferrocarril del Estado en un encuentro que también tuvo lugar en el estadio Agustín Giuliani. Por su parte el desconocido ‘Depor’, campeón del Apertura y hoy último en las posiciones, cayó 2-0 con uno de los líderes, Peñarol.El resto va el Domingo 23/09, a las 15:30 Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Argentino de Humberto vs Atlético de Rafaela, Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente, Ben Hur vs Deportivo Libertad, Peñarol vs Deportivo Ramona.Se viene la gran final de la Primera C. El domingo, a las 15:30 hs, el Deportivo Susana y Juventud Unida de Villa San José se verán las caras en un partido prometedor en el estadio Agustín Giuliani de Argentino Quilmes.Tras 35 años volverán a verse las caras en una final, reeditando aquella jugada en el Monumental de Atlético de Rafaela en 1983.El valor de la entrada será de $ 100, la general y de $ 50, damas y jubilados. La parcialidad de Susana ocupará el sector local, en tanto que los de la Villa irán al sector visitante.En Reserva, finalmente el Tribunal de Penas le dio por perdido el partido a Defensores de Frontera, por la mala inclusión del jugador Emmanuel Alvarez ante Sportivo Aureliense (1-0) y de esta forma los de Aurelia jugarán la final, también el domingo en Quilmes, ante Belgrano de San Antonio.