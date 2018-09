“Seguimos haciendo muchas actividades”

Aprovechando la ocasión, dialogamos con una jubilada presente celebrando su día, donde nos comentó sus sensaciones en una jornada muy especial. “Fue un acto muy lindo y emotivo, al igual que la actuación del Ballet, que fue precioso. Pese a ser jubilada, seguimos trabajando en la Casa del Jubilado, ayudando en los distintos talleres, recibiendo a la gente, estando con ellos. Hacemos muchas actividades fuera de casa, y eso nos mantiene vivos, porque jubilarse no es hacer nada, sino todo lo contrario. Estamos contentos porque no nos quedamos todo el día en casa. Uno es grande, pero gracias a Dios podemos estar en actividad. Y cuando se puede, a veces viajamos”.

Al mismo tiempo, y aprovechando su experiencia, dejó una recomendación a las personas que empiezan a transitar la jubilación. “Es bueno poder hacer muchas cosas. Y les deseamos muchas felicidades a todos los jubilados y mucha salud. Y como mensaje para los compañeros que empiezan a transitar esta nueva etapa en sus vidas, y que tengan ganas de hacer actividades, los invitamos a que se integren a grupos de amigos, comisiones y no estén todo el día en sus casas, porque es muy agradable hacer amistades nuevas, seguir haciendo actividades y compartir lindos momentos con otras personas mayores y continuar vinculados a la sociedad”. Por último, también se refirió al duro presente por el cuál están pasando la mayoría de los jubilados. “Más allá del mal momento que tiene el país, ya que la situación económica del jubilado está siendo muy bastardeada por la política y que a muchos les cuesta llegar a fin de mes, hay que seguir para adelante, luchando, porque otra no queda”.