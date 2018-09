Dujovne salió a rechazar la dolarización y el default

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Al exponer en la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que el cierre de la negociación con el FMI "se va a comunicar en los próximos días", antes de que se vote el Presupuesto 2019, al tiempo que negó planes para dolarizar la economía, impulsar un megacanje o reestructurar la deuda.Poco después de las 15:30, el ministro comenzó su exposición en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y respondió preguntas de diputados de la oposición por más de cuatro horas. Al inicio de su exposición, el titular de Hacienda negó que Argentina esté negociando una posible dolarización de la economía, tal como sugirió Larry Kudlow, uno de los principales asesores del presidente estadounidense, Donald Trump."Con respecto a la actual negociación con el Fondo, lo que puedo decir es que la estoy efectuando en pleno uso de mis facultades, y no puedo en este momento adelantar cuál es el resultado que va a ser comunicado en los próximos días y seguramente la van a conocer mucho antes de que se vote el Presupuesto", aseguró.En respuesta a una consulta del diputado del bloque Justicialista Diego Bossio, el jefe de Hacienda rechazó que el Gobierno contemple volver a atar el valor del peso a la divisa norteamericana, y atribuyó esa versión a "comentarios particulares del Tesoro de Estados Unidos"."No hay ningún cambio en el esquema monetario", sentenció el ministro, que afirmó que "la Argentina ha adoptado un tipo de cambio flotante que con diversas variantes va a ser el que va mantener este Gobierno"."Argentina no está embarcada en ninguna negociación de ningún esquema monetario de las características que se mencionan. Son comentarios particulares del Tesoro de Estados Unidos", precisó.En respuesta a una pregunta del ex gobernador bonaerense Felipe Solá, Dujovne afirmó: "En la Argentina del presidente Macri no va a haber ninguna reestructuración de la deuda. Queremos garantizar que nunca más en la Argentina vuelva a haber default como en el 2001".Minutos antes, había aclarado que "Argentina no planea ningún megacanje". Al responder las críticas de Bossio por la suba de intereses de la deuda, Dujovne hizo responsable de esa situación a la "herencia" que dejó el kirchnerismo en términos de déficit fiscal."Cuando queremos cubrir el déficit lo hacemos con endeudamiento y eso naturalmente genera un incremento en la cuenta de intereses, que no es otra cosa que el reflejo del desequilibrio fiscal que hemos heredado y que finalmente vamos a terminar de corregir durante el año próximo", indicó.Ante las consultas sobre el tipo de cambio, que el Gobierno estimó en 40,10 pesos para 2019, dijo que ese valor "se utiliza para el presupuesto no es un plan de gobierno, es una proyección para la utilización de recursos".Al referirse a la meta de "déficit cero" plasmada en el proyecto, Dujovne prometió que "el año que viene después de 10 años, (el país) va a volver a tener equilibrio fiscal primario".El titular de la cartera económica indicó que el Gobierno nacional utilizará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS para pagar jubilaciones y pensiones en respuesta al "déficit previsional" que arrastra el sistema.Aclaró que no se plantea "otra cosa que cumplir con la ley" de reparación histórica, y que tiene que ver con que el FGS pueda destinarse para lo cual "ha sido creado" en diciembre del 2008."El sistema previsional está en déficit y es lógico que el FGS pueda ser utilizado para lo que ha sido creado dentro del marco de la ley", insistió Dujovne, tras lo cual el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, aclaró que no se liquidarán los activos del FGS sino que se utilizarán los productos que generen.Las intervenciones tuvieron lugar en el anexo C de la Cámara baja, en el marco de la comisión que preside el diputado del PRO Luciano Laspina.CUMPLIBLEEl ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró que el proyecto de Presupuesto para 2019 "es perfectamente cumplible", aunque aseguró que en el Gobierno están "dispuestos a negociar lo que haga falta"."