"Nuestro equipo no es perfecto", dijo Macri

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que está "costando mucho" construir el país con el que "sueña" y aseguró que el equipo de Gobierno "no es perfecto" aunque tiene "buenas intenciones y honestidad". "Hace dos años y medio decidimos un cambio que dijo basta a la mentira, basta a la traba, basta a las mafias. Vamos a hacer y construir ese país que todos soñamos, y claro que cuesta, claro que falta, y nos está costando mucho y estamos poniendo todos el hombro", sostuvo el jefe de Estado durante un acto en Lanús.Acompañado por la gobernadora, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario inauguró el Puente Olímpico Ribera Sur, montado sobre el Riachuelo para unir el barrio porteño de Villa Soldati con el partido bonaerense de Lanús."Éste es un equipo que no es perfecto. Claramente la perfección no existe, pero lo que nadie puede dudar es que es un equipo con buenas intenciones, con honestidad, con un eje profundo en el hacer... Porque las palabras se las lleva el viento, pero a ese puente no", señaló Macri, quien solía definir a su Gabinete como "el mejor equipo de los últimos 50 años".Asimismo, el Presidente se refirió a los presuntos hechos de corrupción del kirchnerismo que se investigan y destacó que las obras que lleva adelante el Gobierno se hacen "respetando las fechas en que se inician y se terminan y sin que nadie se lleve un mango que no corresponde"."De eso se trata una sociedad, de que todos estemos orgullosos de lo que estamos haciendo porque contribuye a los demás que no es solamente en beneficio propio. En una sociedad donde cada uno piensa solamente en lo que le conviene a uno no es una sociedad", apuntó.Y agregó: "Éste es el camino, diciéndonos la verdad, con transparencia, con trabajo en equipo, siendo parte del mundo, abriendo las puertas de la Argentina al mundo como las estamos abriendo, no sólo con los juegos olímpicos sino con todos los intercambios comerciales y culturales que podamos hacer, porque tenemos muchas cosas para aportarle al mundo".