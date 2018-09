La CGT volvió a ratificar el paro

BUENOS AIRES, 21 (NA). - En medio de la interna de la CGT, el triunvirato confirmó ayer en una reunión de Consejo Directivo el paro general del próximo martes, mientras que Hugo Moyano encabezó en simultáneo un acto en Ferro de los dirigentes de la central obrera más críticos del Gobierno, donde ratificó su adhesión a la medida de fuerza.Dos de los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, brindaron una conferencia de prensa en la sede de Azopardo minutos después de que finalizara una reunión de Consejo Directivo en la que se confirmó la convocatoria a la huelga de este martes, la cuarta durante la gestión de Mauricio Macri."El paro es para que este Gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que nos trajeron hasta acá", sostuvo Daer ante los periodistas.A su vez, el referente del gremio de Sanidad confirmó que no habrá transporte público durante la medida de fuerza: "Son trabajadores al igual que el resto y están adheridos al paro. No habrá colectivos, trenes ni subtes, porque los trabajadores también quieren hacer su reclamo", señaló.Al ser consultado sobre las diferencias con los sectores más duros que lideran Hugo y Pablo Moyano, Daer evitó confrontar y sólo hizo referencia a una cuestión de "matices". "Nosotros estamos en la misma vereda que la totalidad de los trabajadores. La CGT representa al cien por ciento de los trabajadores. Los matices que podemos tener entre dirigentes no van a hacer mella en la postura que tiene le movimiento obrero contra la política de ajuste", señaló.Y en alusión a los dirigentes reunidos en Azopardo y a los que compartieron al mismo tiempo el acto en el Microestadio de Ferrocarril Oeste, agregó: "Son trabajadores los que están allá, somos trabajadores los que estamos acá".Por su parte, Hugo y Pablo Moyano encabezaron a la misma hora el lanzamiento formal del Frente Sindical Para el Modelo Nacional, el grupo de dirigentes y sindicatos de la CGT más críticos del macrismo (Camioneros, Bancarios, SMATA, Pilotos), donde lanzaron duros discursos contra el Gobierno y también críticas al triunvirato de la CGT y sus sectores más moderados.Del encuentro participaron los Moyano; Ricardo Pignanelli y Mario Manrique (SMATA); Sergio Palazzo y Eduardo Berrospe (Bancarios); Pablo Biró (Pilotos), Omar Plaini (Canillitas), Miguel Ángel Díaz (UDOCBA), Leandro Fabre (APOPS) y Horacio Valdez (Vidrio), entre otros.En un documento consensuado, estos dirigentes -que no forman parte de la conducción de la CGT- confirmaron su adhesión al paro general que lanzó la central obrera y también adelantaron la próxima protestas que harán tras esa medida de fuerza: una marcha a la Basílica de Luján el 20 de octubre.