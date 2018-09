El dólar futuro, una herramienta en auge

Agentes bursátiles brindaron una charla en Rafaela sobre las características del mercado del dólar futuro y los requisitos para operar. No sólo es para grandes empresas sino también para pequeños inversores.

En lo que fue una charla de educación financiera, un grupo de analistas de mercados ligados a TSA Bursátil del Grupo Transatlántica de Rosario explicó ayer en Rafaela el manual técnico básico que se debe dominar para operar con el dólar futuro, una alternativa que crece en momentos de alta volatilidad de la economía con la inflación y el dólar inestable. Maximiliano Bagilet, Amalia Loubiere y Matías Giannantonio compartieron la tarea junto al rafaelino Fernando Camusso -de la firma Rafaela Capital Boutique de Inversiones- en el auditorio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región ante una importante cantidad de interesados."Que al dólar futuro lo pueden utilizar solo los grandes inversores es un mito. De hecho el mercado minorista es uno de los que más participa en el mercado de dólar futuro. Sirve para cubrirse no sólo a nivel personal sino también empresarial y financiero. Es un mercado de fácil acceso, de bajo costo y de mucha liquidez con lo cual se puede entrar y salir rápidamente. Otra de las ventajas que tiene el mercado de futuros en la Argentina es que se opera a lo largo de toda la curva de los meses, eso quiere decir que de aquí a los próximos 13 meses puedo operar con tranquilidad sin ningún tipo de problemas", explicó Bagilet en diálogo con la prensa.Giannantonio indicó que "se trata de una herramienta que está al alcance del inversor común, que para operar debe tener una cuenta abierta en cualquier ali browker y de esa forma puede comprar bonos, acciones y se puede operar dólar futuro". Respecto de rentabilidades, como toda inversión "depende del contexto del mercado" aunque destacó que "la cobertura del dólar futuro apunta a eliminar el riesgo cambiario, tanto para un negocio como a nivel personal".Ante la consulta sobre cómo se elimina el riesgo, Loubiere sostuvo que "la manera como funciona es que vos fijás una cotización futura de manera tal que a los flujos de fondos de una empresa los calculás ya teniendo cotizaciones para cada una de las posiciones". En este sentido, señaló a modo de ejemplo que "considerando un plazo de 6 meses, de esa manera dolarizás todos los flujos y quedás cubierto sobre la variación real del dólar porque ya fijaste el tipo de cambio en una fecha futura"."La especulación y la cobertura van de la mano. La realidad muestra que son los especuladores los que le dan volumen al mercado de dólar futuro, es decir si soy una empresa que necesita fijar una posición de acá a los próximos seis meses, y tengo que comprar dólar futuro alguien me tiene que vender, y la persona que me vende puede vender por cobertura o bien por especulación", agregó Bagilet.Por último, Loubiere expresó que "el campo siempre tuvo este instrumento en cuenta porque lo empezó a operar hace mucho tiempo debido a que funciona de manera análoga a los mercados futuros de granos". Al respecto, agregó que "el campo empezó a utilizar esta herramienta hace bastante tiempo, entonces entiende la dinámica y por eso muchas veces fija el precio de liquidación de la divisa y con esto asegura cuántos pesos va a tener al final de la cosecha".Durante la charla los especialistas brindaron respuestas a preguntas del estilo ¿Tu empresa tiene pesos por cobrar y necesitas que estén cubiertos contra las variaciones del dólar?, ¿Tenés una deuda dolarizada y querés quitarte riesgo cambiario de encima?, ¿Tenés que comprar algo en cuotas atadas al dólar?, ¿Querés cubrir tu poder de compra de productos importados?, ¿Querés cubrir tus ahorros o ingresos futuros de la devaluación de hoy?