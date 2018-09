Confirman que Nación enviará a Rafaela dinero para compensar al Fondo Sojero

La decisión del presidente Mauricio Macri de dar de baja el Fondo Federal Solidario (más conocido como Fondo Sojero), preocupó mucho más a los Intendentes y Presidentes Comunales que a los Gobernadores. Es que ellos ya venían barajando la posibilidad de que se diera de baja, pero en 2019. La sorpresa llegó cuando se supo que sería a partir de este año y había obras que ya estaban en marcha, que dependían de la llegada de esos fondos.En la jornada del martes se supo que Macri, a través de un decreto, creó el Programa de Asistencia Financiera, por un total de $ 4.125 millones de pesos. Por dicho programa, diseñado para compensar a las provincias, Santa Fe recibirá unos 380 millones de pesos, de los cuales deberá transferir el 50% a municipios y comunas, “aplicando para su distribución el respectivo régimen de participación municipal de impuestos”, refleja la norma.DEPOSITOS DIRECTOS YSIN DATOS OFICIALESEn la mañana de ayer, la secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del Municipio, Marcela Basano, dialogó con el programa "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) y mencionó la falta de información oficial al respecto. "Oficialmente no tenemos absolutamente nada. Nos manejamos con notas periodísticas y algunos trascendidos. Incluso, tenemos un grupo entre los que participamos en las negociaciones paritarias, y estamos intercambiando alguna información. Todos estamos igual", dijo la funcionaria.Pero, aportó un dato, hasta ahora desconocido: "se estaría entregando en 4 cuotas aparentemente, la última de ellas antes de finalizar el año".Por la tarde, se comunicaron oficialmente desde la Nación con la Secretaria de Hacienda del Municipio y le confirmaron lo que hasta ahora era un trascendido: el dinero lo depositaría directamente Nación a cada una de las localidades, lo que evitaría el paso de que se envíe primero a cada una de las provincias. Esto marca también un cambio en la forma de manejarse este Gobierno, que siempre contemplaba ese paso intermedio. Este método llamó la atención a Basano. “Es bastante atípico. Además, imaginate las complicaciones que implica para Santa Fe, que tiene 346 localidades. No lo habían hecho hasta ahora”, dijo.Esto tiene un costado político: ayer estaba previsto una sesión especial en el Congreso en donde la oposición buscaba reponer el Fondo Sojero. El anuncio de estos fondos a municipios hizo fracasar a la sesión de ayer. Así lo entendió también Basano: “todos intuimos que alguna medida iban a tener que tomar, porque la situación de los gobiernos locales es desesperante. Todas las mañanas, cuando venimos a trabajar, no sabemos con qué nos vamos a encontrar”, dijo.Otro de los fondos que están en duda sobre si estarán o no en el Presupuesto 2019 de la Nación es el Fondo de Financiamiento Educativo. “Todo es incertidumbre, y así es muy difícil poder gestionar”, dijo Basano a Radio Galena.SAGLIONE : "CORRIGE PARCIALMENTE"El ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, aseguró que esto "supone que el gobierno nacional reconoce sus errores y los corrige parcialmente", e indicó que se consiguió recortar la merma gracias a "la insistencia de las provincias".Saglione le dijo a La Capital que Santa Fe perdió 700 millones de pesos desde la eliminación del Fondo Federal Solidario en agosto hasta fin de año, de los cuales 500 millones correspondían al gobierno de la provincia y los restantes 200 para municipios y comunas. "Con esto Santa Fe tiene una pérdida neta de 300 millones de pesos y recupera aproximadamente 400 millones: 200 de municipios y comunas y 200 del gobierno provincial", sostuvo.