“Ha bajado la prevención y queremos revertirlo”

Por su parte, Mercedes Meier, diputada provincial Frente Social y Popular interbloque Igualdad, estuvo presente ayer en la conferencia para explicar el proyecto que se extiende a toda la provincia y donde expresó, entre otras cuestiones, su preocupación por la falta de una campaña masiva. “Tenemos una gran alegría de poder volver a Rafaela para acompañar esta iniciativa de los compañeros y compañeras que presentan una ordenanza. A nivel de la cámara de diputados de la provincia se está discutiendo la ley de emergencia en adicción para la provincia de Santa Fe y afortunadamente estamos discutiéndola en la comisión de salud, donde sin ir más lejos, recibimos hoy -por ayer- a la mesa de ‘ni un pibe menos por la droga’ de la ciudad de Santa Fe. Lo que dijo Cristian son argumentos más que valederos como para entender la dimensión de la problemática. Estamos hablando de un tema que es muy masivo, ya que no hay localidad, aunque sea pequeña de la provincia y del país que no esté atravesada por esto. El narcotráfico ha aumentado, al igual que el consumo, así que hace años que no se hace una campaña masiva para decir que las drogas hacen mal. En paralelo a esto, ha bajado la prevención y justamente es lo que queremos revertir. Este es uno de los ejes principales, la prevención”.

Además agregó que “también tenemos que fortalecer la agencia provincial que tiene por primera vez Santa Fe, donde entendemos que debe ser la autoridad de aplicación. Además, poder jerarquizar todas las organizaciones tanto institucionales, sociales con la diversidad que eso tiene, porque hay religiosas, culturales, políticas, que trabajan en el tema pero que hace años está haciendo un trabajo que tal vez el estado no hizo. Entonces es necesario registrarlas, apoyarse en ellas y jerarquizarlas”.

Y al finalizar, acotó que “por último, y no menos importante, es la cuestión de los trabajadores y trabajadoras de las áreas de los centros de salud, en donde el estado llega en gran parte a la gente, como en las escuelas. Es necesario fortalecer a la gente capacitada y especializada y al mismo tiempo hay que capacitar mucho más, porque muchas veces sucede que las maestras no saben que hacer con los chicos que cada vez más son consumidores de sustancias. La idea es hablar del tema, porque queremos que se jerarquice el tema, y ponerle mano dura al narcotráfico y no a los pibes que consumen, porque son víctimas de eso y a quien a que tenderle toda nuestra ayuda. Para eso, el estado también tiene que estar presente y en este sentido, esta iniciativa desde Rafaela nos parece muy valiosa”.