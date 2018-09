UPCN entregó otra vivienda en Rafaela

El secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de la Provincia, Jorge Molina, presidió ayer a media mañana el acto de entrega de las llaves de una casa de tres dormitorios ubicada en calle Aragno 1507, de barrio Güemes, a la joven afiliada Gisela Gallardo, quien se desempeña como asistente escolar en la Escuela Nº 886 "Brigadier López".

"Construimos hogares para empleados públicos en toda la Provincia. Casas de verdad, con todos los servicios", celebró el gremio durante la ceremonia a la que también asistió la delegada zonal del gremio, Mirta Carranza, familiares de la joven adjudicataria y compañeras de trabajo.

Molina destacó que "para nosotros este evento es muy importante y por eso vinimos a acompañar a la adjudicataria, que es una asistente escolar que desde ahora cumple con su sueño de la casa propia en la que vivirá con su familia, reitero para todo UPCN es una satisfacción muy grande estar en Rafaela para participar de esta actividad, muy emotiva por cierto".

"Nos llena de orgullo a todo el gremio que en momentos tan difíciles de la economía, se pueda seguir consolidando los derechos de sus compañeros como en este caso el de la vivienda para esta compañera. Y en un rato nos iremos a Arrufó para entregar otra casa, así que nos sentimos muy bien por estas buenas noticias que se generan desde UPCN", sostuvo Molina.

Gallardo se mudó a su casa propia junto a su marido y sus tres hijos. "Vivíamos de prestado desde hace más de 10 años. Estamos muy felices y muy agradecidos a UPCN. Es un barrio muy tranquilo", indicó a los medios presentes.

Respecto a esta política sindical que permite la construcción de viviendas para los afiliados a UPCN, Molina precisó que "es el resultado de las negociaciones en la paritaria que ha permitido constituir un fondo para la construcción de viviendas, a partir de eso el único requisito que deben reunir los compañeras o compañeras que trabajan en la órbita del Estado es no tener vivienda".

El dirigente explicó que "el sistema que impulsamos se lleva adelante con el apoyo de todos los compañeros, tenemos un lema que es donde hay un empleado público está UPCN y lo estamos cumpliendo". Asimismo, dijo que existen distintas modalidades en el marco de estas acciones: el gremio compra el terreno y construye para luego entregar al beneficiario, o bien construye sobre un lote aportado por el adjudicatario y también a través de convenios con municipios y comunas. Respecto al valor de la cuota, señaló que "nunca afecta más del 20 por ciento del salario del compañero y se actualiza al mismo ritmo de la política salarial". "No focalizamos esta política solo en Santa Fe o Rosario donde se encuentra la mayor cantidad de afiliados a nuestro gremio, sino que procuramos que todos los compañeros empleados públicos afiliados a UPCN tengan el mismo derecho, se construye en todos lados", enfatizó.

Por otra parte, Molina destacó la aplicación de la cláusula gatillo en la Provincia de Santa Fe para que los salarios se actualicen y no pierdan ante el avance de la inflación. "Cuando aprobamos en marzo nuestra política salarial, se estableció un porcentaje para incorporar la cláusula gatillo de actualización automática de los ingresos cuando la inflación supere la pauta salarial. Ya pasamos el porcentaje de aumento de sueldos establecido en paritarias, que era del 18%, así que se activa la cláusula. Las estimaciones indican que vamos a llegar a fin de año con una inflación en torno al 40 por ciento. En ese porcentaje crecerá el salario de los estatales santafesinos según la paritaria", explicó el dirigente.

En este contexto, Molina también ratificó que el gremio se va a adherir al paro nacional de la CGT del próximo martes.

"UPCN forma parte de la CGT, por eso vamos a acompañar las medidas de fuerza. Será sin concurrencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias en los hospitales y donde se brindan servicios considerados esenciales", finalizó.