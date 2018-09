Angelini: "demuestra la voluntad de diálogo"

El diputado de Cambiemos, Federico Angelini, destacó la vocación de diálogo del Gobierno Nacional para entender los problemas y necesidades de las provincias y señaló que, a partir de esta predisposición, “se logró una buena medida como el Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.El Programa, creado a partir de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, dispone la transferencia de $ 4.125 millones a todas las provincias y municipios que firmaron el Pacto Fiscal en noviembre de 2017, “con el objetivo de que puedan culminar las obras de infraestructura que tenían previstas realizar este año con los recursos provenientes del denominado Fondo Sojero”, indicó el referente de Cambiemos en Santa Fe.“A diferencia de gobiernos anteriores, esta Administración Nacional que encabeza Mauricio Macri se ha caracterizado por no darle la espalda a las provincias, sino estrecharle la mano y escuchar atentamente sus necesidades y problemáticas. Por eso, creemos que este Programa es una buena noticia lograda a partir del diálogo entre el Gobierno Nacional y las provincias”, subrayó Angelini.Para el diputado, la transferencia de estos recursos supone “un gran esfuerzo” tanto de Nación como de todas las jurisdicciones, que deberán destinar el 50% de los fondos a los municipios, de acuerdo al régimen de distribución de coparticipación de impuestos. De esta manera, destacó Angelini, “el Gobierno aumenta 20 puntos porcentuales el volumen de fondos para los municipios, que antes era del 30%”.“Este Programa era una solicitud de distintos gobernadores, que el Gobierno Nacional, con buena voluntad, escuchó”, aseveró el legislador y agregó: “Si queremos lograr el objetivo de que Argentina viva sin necesidad de salir a pedir plata prestada, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y en ese esfuerzo es muy importante el diálogo, dejando de lado las banderas y los colores partidarios”.“Yo siempre voy a apostar para que trabajemos de manera conjunta entre Nación y Provincia. Obviamente, tenemos nuestras diferencias, pero creo que si logramos ponernos de acuerdo en temas como seguridad, obra pública y medidas económicas que ayuden a la exportación, vamos a poder salir antes de este momento difícil que hoy estamos atravesando”, sostuvo Angelini.Para finalizar, aseguró que “este Gobierno Nacional está trabajando para volver a transitar el camino de aquellos 22 meses de crecimiento, de generación de más de 500.000 puestos de trabajo y erradicación de la pobreza. Estamos seguros que a partir de 2019 eso se va a ver ya con una economía sana, lo cual es muy importante destacarlo: estamos yendo hacia un déficit fiscal cero, para no vivir más de prestado, algo que en las últimas décadas no lo hemos podido hacer”.