Llega la primavera: es tiempo de...

* Cortar el follaje de los bulbos que florecieron en invierno, pero solo cuando ya esté amarillo, porque las hojas verdes contienen nutrientes que deben retornar al bulbo.

* Agua: recuerde que será mejor regar dos veces por semana en profundidad (para que el agua llegue hasta las raíces) que todos los días superficialmente, y que una buena carpida vale más que dos o tres riegos. De todas formas la frecuencia dependerá de la especie, el tipo de suelo y las condiciones climáticas de cada zona.

* Regar los almácigos todos los días temprano a la mañana o al atardecer si no hay peligro de helada. Pequeñas cantidades y mucha frecuencia evitan el encharcamiento y logran una germinación uniforme.

* Fertilizar una vez más los céspedes con alto contenido de gramilla que hayan sufrido fuertes heladas. Hágalo a principio de la primavera con urea (1 Kg cada 100 m) para lograr un rápido reverdecimiento. Evite las sobredosis o la aplicación no uniforme que quemara el césped. Para ello, aplique el producto en forma fraccionada, es decir una mitad en un sentido y la otra en el transversal. Las aplicaciones de herbicida de hoja ancha, debe hacerse unos días antes de la fertilización ya que la combinación puede afectar el rye grass.

* Tutorar temprano las herbáceas para que crezcan bien formadas. Hay en los viveros distintos tipos y tamaños de tutores.

* Podar enérgicamente las gramíneas para favorecer una excelente brotación, si es necesario se las puede dividir y así conseguir otros ejemplares para ubicar en otro lugar del jardín o bien quedar bien con alguna amiga que lo sepa apreciar.

* Limpiar los canteros porque todo brota y también los yuyos. No arranque nada si la tierra está muy seca, porque descalzará al resto de las plantas. Riegue bien la noche anterior y desyuye cuando la tierra esté húmeda, pero no encharcada. Lo ideal es hacerlo después de una buena lluvia.



JARDINES EN

MOVIMIENTO

Se denomina así a aquellos jardines en los que el diseño va cambiando con el ritmo de las estaciones. Las floraciones escalonadas otorgan a la escena un ritmo dinámico y es el o la jardinera quien decide la forma según como va brotando y floreciendo. Así nace el dibujo. Es un jardín salvaje y organizado a la vez. La máquina de cortar pasto va formando islas en las que las especies crecen libremente. Se abren senderos o se cierran de acuerdo con el crecimiento de las plantas y no se las selecciona por color sino que perduran las que mejor se adaptan, las más fuertes, las más resistentes a las enfermedades, de manera que solamente se introducen las que quedan en el lugar.



APRENDER JUGANDO

La huerta en primavera resulta una excelente oportunidad para compartir con nuestros hijos lindos momentos en contacto con la naturaleza.

Podemos ver las plantas crecer a ritmo acelerado, etapa por etapa. Posiblemente convendrá elegir plantas de semilla grande (más evidentes y fáciles de sembrar), como poroto o choclo en las zonas más cálidas, arvejas enanas o girasol en las más frescas. Pero también puede ser interesante elegir plantas que lleguen pronto a cosecha, como lechuga o rabanitos. Algunos ejemplos más pueden ser, en el caso de las aromáticas, la siembra de borraja o de taco de reina. Para que se mantenga vivo el entusiasmo es importante optar por lo sencillo, lo seguro, y lo que se pueda obtener en el menor plazo posible (con mayor razón cuando se trata de los más pequeños).

En otros casos, la elección se hará poniéndose de acuerdo con los chicos, y recaerá seguramente sobre las frutillas. La ayuda materna o paterna serán mayores en este caso pero también más tentador el resultado final. No hablamos aquí de siembra sino de trasplante, como también puede hacerse con bulbillos de ciboullete. En los viveros hay plantines de tomate, pimiento, lechuga, frutilla, repollo y de todas las aromáticas que se imaginen.

El libro de la vida comienza con un hombre y una mujer. En un jardín… habrá sido en primavera?

Feliz primavera para todos.