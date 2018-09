Rafaela se menciona como una de las opciones para recibir a la IndyCar

La segunda categoría en importancia dentro del automovilismo estadounidense, identificada desde hace un buen tiempo como IndyCar, le bajó el telón a su temporada el pasado fin de semana con un nuevo título de Scott Dixon.Superada en popularidad en el Coloso del Norte por la NASCAR Cup Series, los monopostos más veloces del planeta, vienen considerando de manera firme y concreta, regresar a Sudamérica.Así lo manifestó el argentino Ricardo Juncos, el argentino que está compitiendo en la IndyCar con su propio equipo, el Juncos Racing, precisó que la mejor alternativa sería correr en nuestro país.La única vez en la historia que la especialidad se presentó en Argentina, fue el 28 de febrero de 1971, bajo la denominación de Fórmula Championship, utilizando en aquella oportunidad el autódromo rafaelino.Una de las notas salientes de aquella visita, fue el promedio establecido en el óvalo, que fue superior al logrado ese mismo año en el Indianápolis Motor Speedway, el legendario escenario de la "Indy 500".La victoria en esa competencia, había sido para el entonces campeón Al Unser, en una jornada que tuvo como exclusivo representante argentino a Carlos Pairetti.Ya transcurrieron 47 años desde aquella irrepetible carrera, que perdura en la memoria colectiva de quienes fuimos testigos de uno de los espectáculos deportivos más relevantes vividos en esta ciudad.En los últimos días se mencionó con insistencia, en diferentes medios, que el propio Juncos está llevando adelante las negociaciones preliminares.En principio, se mencionaba al autódromo "Oscar y Juan Gálvez" como el escenario más adecuado para servir de marco al regreso de la categoría.Incluso, no se mencionaban otros trazados. Pero en una nota que publica en su sitioaparecen como opciones tres circuitos del interior: Termas de Río Hondo, Potrero de los Funes yClaro que, por razones logísticas, se perfila como candidato lógico el coliseo porteño. El Aeropuerto Internacional (Ezeiza), medios de transporte y otros servicios, en particular el de hotelería, lo posicionan en el escalón más alto.Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y Potrero de los Funes (San Luis), son alternativas interesantes, tanto que en ambos circuitos se presentaron en reiteradas ocasiones categorías internacionales.Rafaela, en tanto, puede exhibir un argumento que ninguno de los otros tres autódromos está en condiciones de presentar: el antecedente de 1971.En las recordadas "300 Indy" se realizó una inversión significativa, de manera especial en la infraestructura del autódromo, que debió adaptarse a las exigencias del United States Auto Club (USAC).Juncos dejó en claro, en varias entrevistas, que la IndyCar podría correr en cualquiera de esos circuitos o hasta en un callejero.El argentino, radicado en la ciudad de Indianápolis, se fue de nuestro país en 2001, buscando un nuevo horizonte en los Estados Unidos, donde estuvo trabajando en una carpintería en Miami.Después, se relacionó con el automovilismo y no paró de crecer, pasando de colaborador ad honorem en el equipo que tenía como piloto a Christian Fittipaldi a tener su propia estructura.En su primera etapa como propietario de equipo, logró obtener su primer título en la Pro Mazda, para coronarse más tarde en la Indy Lights.Actualmente, el Juncos Racing compite en la IndyCar. la máxima categoría de monopostos de Estados Unidos.Desde que se cayó la fecha de Brasil, se viene evaluando la posibilidad de regresar a Sudamérica y el responsable de llevar adelante esa gestión es justamente Ricardo Juncos.La idea es que la carrera a disputarse en Argentina, sea la que ponga en marcha el calendario 2020. En ese sentido, Juncos fue claro al señalar que "la opción está abierta; puede ser en Rafaela, Termas de Río Hondo, Potrero o Buenos Aires".Sostuvo además que "IndyCar no necesita que sea un circuito grado 1 o grado 2 como dictan las normas FIA; ellos se auto avalan los escenarios y el costo es muy inferior a la Fórmula 1".Finalmente, dijo que "la oferta de IndyCar es concreta y quieren que la carrera se dispute a fines de febrero o principios de marzo" y dijo que "debido a la actual situación económica es más accesible que corra la IndyCar y no la Fórmula 1".