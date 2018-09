La tercera del Final Six

El Torneo Dos Orillas de Juveniles puso en disputa la tercera fecha del Final Six, instancia definitoria que le quedan dos capítulos. En este sentido, CRAR, que tiene tres de las cuatro categorías jugando por el título, no tuvo su mejor tarde.







La M-15 y M-16 del elenco rafaelino se presentaron en Paraná donde visitaron a Tilcara, perdiendo en las dos categorías. Por su parte el M-19 no pudo con Rowing en Rafaela. El M-17, también fue local, pero ante CRAI y sumó una derrota.



Todo lo ocurrido:



Menores de 15: Campeonato: Tilcara 27 vs CRAR 26, CRAI 32 vs Santa Fe RC 24, UNI 88 vs Estudiantes 5. Reclasificación: Capibá 7 vs Cha Roga 21, La Salle 31 vs Alma 10. Partido ganado a Rowing vs Querandí.



Menores de 16: Campeonato: Tilcara 15 vs CRAR 5, CRAI 7 vs Santa Fe RC 62, UNI 29 vs Estudiantes 29. Reclasificación: Rowing 78 vs Querandí 5, Capibá 12 vs Cha Roga 12, La Salle 5 vs Alma 19.



Próxima fecha (4°): Campeonato: CRAR vs UNI, Estudiantes vs CRAI, Santa Fe RC vs Tilcara. Reclasificación: Querandí vs La Salle, Alma vs Capibá, Cha Roga vs Rowing



Menores de 17: Campeonato: Tilcara 30 vs UNI 7, Rowing 27 vs Santa Fe RC 51, Cha Roga 16 vs Estudiantes 36. Reclasificación: CRAR 12 vs CRAI 42, Alma 67 vs Capibá 5, La Salle 48 vs Querandí 5.



Próxima fecha (4°): Campeonato: UNI vs Cha Roga, Estudiantes vs Rowing, Santa Fe RC vs Tilcara. Reclasificación: Capibá vs CRAR, CRAI vs La Salle, Querandí vs Alma.



Menores de 19: Campeonato: CRAR 26 vs Rowing 27, UNI 34 vs CRAI 18, Santa Fe RC 17 vs Estudiantes 16. Reclasificación: Alma 22 vs La Salle 26, Cha Roga 60 vs Querandí 14. A Tilcara le dieron el partido ganado vs Capibá.



Próxima fecha (4°): Campeonato: CRAI vs CRAR, Rowing vs Santa Fe RC, Estudiantes vs UNI. Reclasificación: Capibá vs Cha Roga, La Salle vs Tilcara, Querandí vs Alma.