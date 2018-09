BUENOS AIRES, 20 (NA). - El dólar retomó ayer la tendencia negativa y cedió a $ 40,12 en una jornada en la cual vendió US$ 195 millones para equilibrar la demanda de divisas. Según un promedio realizado por el Banco Central, el billete cerró a $ 38,38 para la punta compradora y a $ 40,12 para la vendedora, lo cual significó una baja de 38 centavos frente al martes.En el marco de la estrategia para quitar presión al dólar, el Gobierno colocó deuda por $ 107.374 millones de pesos durante la licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (LETES) realizada por el Ministerio de Hacienda.Este jueves, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios con una participación vendedora por US$ 195 millones. En ese escenario, las reservas internacionales finalizaron en US$ 49.024 millones, al disminuir US$ 196 millones.