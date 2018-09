Rivera para CRAR-La Salle

El próximo sábado 22 de septiembre se jugará la séptima fecha de la segunda fase del Torneo Regional del Litoral. Por el lado de la Zona Reclasificación, CRAR recibirá a La Salle, desde las 16 hs., en un juego que tendrá el arbitraje principal de Mauro Rivera (URR). De cara al objetivo de mantenerse en el máximo nivel, el encuentro que se le viene al ‘Verde’ puede resultar vital ya que se enfrentará ante uno de los que viene ahí arriba en la pelea.

Por la Zona Campeonato se definirán los dos elencos que acompañarán a Duendes y Jockey en semifinales y se destaca el clásico santafesino entre Santa Fe RC y CRAI, match que puede meter al ganador en la definición por el título.



Reclasificación: CRAR vs La Salle (M. Rivera), UNI (SF) vs Los Pampas (L. Del Río), Provincial vs Tilcara (A, Monje), Rowing vs Logaritmo (F. Prats), Alma Juniors vs Caranchos (E. Adrover).



Las Posiciones: Rowing 27, puntos; CRAR 22; La Salle 19; Los Caranchos 19; Universitario de Santa Fe 16; Logaritmo 14; Tilcara 12; Los Pampas 11; Provincial 8; Alma Juniors 2.



Campeonato: Jockey vs UNI (R) (M. Tempesta), Duendes vs Old Resian (L. Díez), GER vs Estudiantes (J.P. Spirandelli), Santa Fe RC vs CRAI (D. Schneider).



Las Posiciones: Duendes 28, puntos; Jockey 23; GER 17; CRAI 17; Santa Fe RC 17; Old Resian 16; UNI (R) 6; Estudiantes 5.